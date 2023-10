Mäntykankaan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointi etenee annetun ohjelmalausunnon ohjaamana

ABO Wind Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Parkanon ja Kurikan kaupunkien alueille Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien rajalle. Hankealueen kokonaispinta-ala on noin 1 300 hehtaaria. Hankealueelta on etäisyyttä Parkanon keskustaan noin 25 km ja Kurikan keskustaan noin 40 km. Kihniön keskusta sijaitsee hankealueesta noin 14,5 km etäisyydellä kaakkoon ja Karvian keskusta noin 17,5 km etäisyydellä lounaaseen.

Hankealueelle on tarkoitus rakentaa enintään yhdeksän tuulivoimalaa. Suunniteltujen tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 320 metriä ja yksikköteho 7–10 MW. Sähkönsiirron osalta hankealue on alustavasti suunniteltu liitettävän Fingrid Oyj:n uuteen voimajohtoon Karvia-Parkano välillä tai Fingrid Oyj:n uudelle Parkanon sähköasemalle.

Vaikutusten arvioinnissa tarkennettavaa

Mäntykankaan YVA-ohjelmassa keskeisimmiksi ympäristövaikutuksiksi on tunnistettu vaikutukset elinoloihin ja viihtyvyyteen, maisemaan, luontoon ja yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa. Hankkeesta vastaava on kuvannut YVA-ohjelmassa selvitykset ja käytettävät arviointimenetelmät, joihin arvioinnit tulevat pohjautumaan. Yhteysviranomainen on antamassaan lausunnossa esittänyt lisäyksiä ja tarkennuksia, jotka tulee ottaa huomioon arviointeja tehtäessä. Lausunnossa on esitetty tarkennuksia muun muassa luontovaikutusten ja maisemavaikutusten arviointien toteutukseen.

Yhteisvaikutukset otettava huomioon

Yhteisvaikutusten huomioiminen tuotiin esille monissa YVA-ohjelmasta annetuissa lausunnoissa ja mielipiteissä. Yhteisvaikutusten arvioinnissa on otettava huomioon riittävän laajasti muiden tuulivoimapuistojen vaikutukset maisemaan, elinympäristöjen pirstoutumiseen, linnustoon ja muihin lajiryhmiin sekä siihen, säilyvätkö ylimaakunnalliset ekologiset yhteydet riittävän laadukkaina ja toiminnallisina. Myös ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvia yhteisvaikutuksia on tarkasteltava. Yhteisvaikutuksia on arvioitava sekä tuulivoimapuiston että sähkönsiirron vaikutusalueilla.

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta verkossa

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta on luettavissa ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/mantykankaantuulivoimahankeYVA.

YVA-menettely jatkuu arviointiselostuksen laadinnalla. Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa hankkeesta vastaava esittää tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä yhtenäisen arvion niiden ympäristövaikutuksista. Arviointiselostusta laadittaessa on otettava huomioon hankkeen arviointiohjelma sekä yhteysviranomaisen lausunnossa esitetyt huomiot ja vaatimukset. Alustavan aikataulun mukaan hankkeen YVA-selostus tulee nähtäville loppuvuodesta 2024.

Lisätietoja: