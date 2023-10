Valmistuneiden uraseurantakysely selvittää työelämän tarpeita ja vaikuttaa yliopistojen rahoitukseen

Kysely lähetetään vuonna 2018 Tampereen teknillisestä yliopistosta valmistuneille diplomi-insinööreille ja arkkitehdeille sekä Tampereen yliopistosta valmistuneille maisterin, lääketieteen lisensiaatin tai kasvatustieteen kandidaatin (varhaiskasvatuksen opettaja) tutkinnon suorittaneille. Tohtorien uraseurantakysely lähetetään vuonna 2020 tohtorin tutkinnon suorittaneille.

Kyselyt toteuttaa yliopistojen työelämä- ja urapalvelujen valtakunnallinen Aarresaari-verkosto.

Yliopistot ovat seuranneet valmistuneiden työllistymistä ja työuran alkuvaiheita yliopistojen yhteisin kyselyin jo lähes 20 vuoden ajan. Yhteisen kyselyn avulla saadaan laaja kuva korkeakoulutettujen työmarkkinoista ja työelämän osaamistarpeista. Tieto on yhteismitallista yliopistosta tai koulutusalasta riippumatta, joten se tuo hyvin esiin eroja eri alojen välillä. Uraseurantatietoa hyödynnetään monipuolisesti opetuksessa, opiskelijoiden ohjauksessa sekä koulutuksen suunnittelussa ja kehittämisessä.

Kyselystä tietoa työmarkkinoista

Vuoden 2022 Tampereen yliopiston uraseurantakyselyn tulokset osoittivat maisterikyselyyn vastanneiden työllistyvän hyvin. Vakituisessa kokopäivätyössä ilmoitti olevansa 75 %. Tohtoreista 59 % ilmoitti olevansa vakituisessa kokopäivätyössä, mikä on hieman edellisvuosia enemmän.

– Suuret yritykset työllistävät maistereita eniten, mutta alakohtainen vaihtelu on suurta. Kunta on suurin työllistäjä kasvatus- sekä terveys- ja hyvinvointialoilla ja tohtorit löytävät työpaikan useimmiten yliopistolta, kertoo Tampereen yliopiston uraseurantakyselystä vastaava erityisasiantuntija Hanna-Leena Hietaranta-Luoma.

Tuloksilla vaikutusta myös yliopistojen rahoitukseen

Maisterien uraseurantakysely on sidottu opetus- ja kulttuuriministeriön määrittelemään yliopistojen rahoitusmalliin. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisella vastauksella on myös suoraan vaikutusta yliopiston saamaan rahoitukseen. Yhden vastauksen arvo on keskimäärin noin 5 000 euroa, ja vuodelle 2024 Tampereen yliopiston uraseurantakyselyn perusteella saama rahoitus on yli 5 miljoonaa euroa.

– Jokainen vastaus tuo yliopistolle lisää tietoa valmistuneidemme työelämästä ja samalla myös rahaa, jolla pystymme kehittämään koulutustamme entistä paremmin työelämän tarpeita palvelevaksi, muistuttaa Hietaranta-Luoma.