SDP:n Eveliina Heinäluoma: Ministeri Juuson puututtava Valviran uuteen tulkintaan koskien sosiaalityöntekijöiden kelpoisuusvaatimuksia

– Pääkaupunkiseutua vaivaa krooninen pula sosiaalityötekijöistä. Esimerkiksi Helsingissä sosiaalityöntekijöiden virkoihin ei ole riittävästi hakijoita ja pestejä on täyttämättä runsaasti, sanoo SDP:n kansanedustaja Eveliina Heinäluoma.

Heinäluoman mukaan tilannetta ei helpota Valviran vastikään kiristämä tulkinta tilapäisten sosiaalityöntekijöiden kelpoisuusvaatimuksista. Uuden tulkinnan mukaan sosiaalityöntekijän ammatissa voi toimia tilapäisesti enintään vuoden ajan sosiaalityöntekijän ammattiin opiskeleva henkilö, jonka opiskelu johtaa tutkintoon ja joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön aineopinnot ja käytännön harjoittelun. Tämän vuoksi esimerkiksi avoimessa yliopistossa sosiaalityötä opiskelleita ei lasketa enää kelpoisiksi tekemään sosiaalityöntekijöiden sijaisuuksia. Sama koskee myös avoimessa yliopistossa sosionomeja tai aiemmin soveltuvaksi katsotun ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita, vaikka heillä olisi suoritettuna yliopistossa sosiaalityötä opiskelevilta sijaisuuteen vaadittavat aineopinnot ja käytännön harjoittelu.

– Valviran uuden tulkinnan myötä sosiaalityöntekijöiden reservistä rajataan ulkopuolelle iso joukko kokeneita työntekijöitä. Tämä vaarantaa sosiaalityön toiminnan ja on kohtuutonta myös työntekijöiden kannalta. Linjaus aiheuttaa haasteita etenkin lastensuojeluun ja aikuissosiaalityöhön. Myös hyvinvointialueet ovat aktiivisesti vastustaneet uutta tulkintaa, muistuttaa Heinäluoma.

– Tässä kysymyksessä suutarin tulisi pysyä lestissään. Valviran ei tulisi yhtäkkiä, ilman ennakkovaroitusta muuttaa tulkintaansa sosiaalityöntekijöiden kelpoisuusvaatimuksista. Vähintäänkin tarvittaisiin riittävä siirtymäaika sijaispätevyyksien muutoksiin. Hyvinvointialueilla tulisi olla mahdollista myös sellaisten tilapäisten sosiaalityöntekijöiden palkkaaminen, joilla on työkokemusta tai muuta osaamista, vaikka he eivät olisikaan muodollisesti päteviä. Tästä kysymyksestä on annettu myös viime keväänä jo helpottava ohje ammattihenkilölakiin, mikä puoltaa sitä, ettei Valviran tulisi muuttaa ohjeistustaan, sanoo Heinäluoma.

– Emme saa tietoisesti romuttaa hyvinvointialueiden sosiaalityötä. Riittävä henkilöstömäärä sosiaalipalveluissa on varmistettava. Hyvinvointialueet ovat jo yhdessä kirjelmöineet Valviraan ja vastustaneet Valviran uutta näkemystä. Nyt tarvitaan ministeri Juusolta nopeaa reagointia tilanteeseen, päättää Heinäluoma.