Uusi retkeilyopas madaltaa kynnystä lähteä vaeltamaan Suomen suosituimman kansallispuiston vaellusreitille

Hetta–Pallas on 55 kilometrin mittainen vaellusreitti Suomen suosituimman kansallispuiston, Pallas-Yllästunturin kansallismaisemassa. Reitin varrella on useita autiotupia, ja se on hyvin merkitty.

Tapio Karttakeskuksen lokakuussa julkaisemassa oppaassa esitellään laajasti alueen luontoa, historiaa ja lajistoa sekä opastetaan vaelluksen suunnittelussa. Hyvät ja konkreettiset vinkit varustelistoineen helpottavat myös ensimmäistä vaellustaan suunnittelevia. Kirjassa esitellään lisäksi Hetan ja Pallaksen alueen monet nähtävyydet ja päiväretkikohteet, joista osa on merkittyjä reittejä ja osa kirjoittajan omia suosituksia. Vaellusreitti soveltuu hyvin myös aloitteleville vaeltajille.

Teoksen kirjoittaja Laura Hakulinen muutti Pallas-Yllästunturin kansallispuiston kupeeseen neljä vuotta sitten etelästä ja nauttii edelleen täysin rinnoin vuodenaikojen vaihtelusta ja Lapin luonnosta.

”Tunturiluonnon mykistävä avaruus ja toisaalta pienenpienet yksityiskohdat tekevät siitä ainutlaatuista ja loputtoman mielenkiintoista”, Hakulinen kertoo.

”Tunturi-Lapin kaikilla kahdeksalla vuodenajalla on omat erityispiirteensä. Hetta–Pallas-reitti ja upeat tunturijonot näyttäytyvät eri vuodenaikoina hyvin erilaisina", hän jatkaa. ”Nyt käsillä on syystalven ensilumien aika. Tunturissa on hiljaista, ja kuura koristelee varpuja ja oksia ennen kuin lumi peittää maan.”

Kirjan kanssa samaan koteloon on pakattu erillinen taitettu ulkoilukartta. Kartta on vedenkestävä, ja sille on merkitty Hetta–Pallas-reitin lisäksi alueen muut retkeilyreitit sekä kirjassa esiteltävät kohteet.

Opaskirja

Reittikuvaukset

Retkeilijän palvelut ja nähtävyydet

Vinkit ja valokuvat

Ulkoilukartta

Vedenkestävä

Reitit ja kohteet

Koko alueen kartta 1:50 000 sekä tarkemmat kartat Hetta ja Pallas 1:25 000

Pyydä arvostelukappaletta ja kysy lisää!

Tutustu tarkemmin!

Tuotetiedot:

Hetta Pallas Retkeilyopas ja kartta

Laura Hakulinen