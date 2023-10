PORI JAZZ 2024 -JULISTEEN ON SUUNNITELLUT UKRAINALAINEN YEVHENIIA VYNOKUROVA

Uusi neljäs lava Pori Jazz pääkonserttialueelle: Elämyslava <3 OP 19.6.2023 12:58:31 EEST | Tiedote

Uusi Elämyslava on urbaani keidas, jossa voi istua katetussa nousevassa katsomossa ja nauttia monipuolisesta ohjelmasta. Lava tarjoaa musiikkia, puhetta, tanssia, keikkoja ja tunnetta. Uusi lava on neljäs tapahtumapaikka festivaalialueella, ja sen ainutlaatuiset esitykset mahdollistaa OP yhdessä Pori Jazzin kanssa. Elämyslava sijaitsee Kirjurinluodon kesäteatterin rakenteissa keskeisellä paikalla pääkonserttialueen ytimessä. Elämyslavan ohjelma koostuu kolmesta keskenään erilaisesta kokonaisuudesta, jotka tuovat aivan uudenlaisen festarifiiliksen jokaisena pääkonserttipäivänä Kirjurinluotoon. My favorite songissa lavalle nousee neljä julkisuudesta tuttua mielenkiintoista henkilöä puhumaan toimittaja Susani Mahaduran kanssa omista lempi kappaleistaan ja kuulemaan ne Pori Jazz All Stars -bändin sovituksina. Vieraina mm. Hanna Brotherus, Juha Itkonen, Kirsikka Simberg, Elina Gustafsson, Alpo Nummelin, Piritta Hagman. Jazz it up!-show on festivaali festivaalin sisällä. Tanssia, elävää musi