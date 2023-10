ABB-yhtymän tulos Q3 2023

Ad hoc Announcement pursuant to Art. 53 Listing Rules of SIX Swiss Exchange

Q3 2023

Tilaukset 8 052 miljoonaa US dollaria, -2 %; vertailukelpoisesti 1 +2 %

+2 % Liikevaihto 7 968 miljoonaa US dollaria, +8 %; vertailukelpoisesti 1 +11 %

+11 % Toiminnallinen tulos 1 259 miljoonaa US dollaria; marginaali 15,8 %

Operatiivinen EBITA 1 1 392 miljoonaa US dollaria; marginaali 1 17,4 %

1 392 miljoonaa US dollaria; marginaali 17,4 % Perus EPS 0,48 US dollaria; +149 % 2

Operatiivisen toiminnan kassavirta4 1 351 miljoonaa US dollaria; +71 %

Tämä on suomenkielinen yhteenveto ABB-yhtymän englanninkielisestä tiedotteesta: Q3 2023 results.