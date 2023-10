Demarinaisten tasa-arvotyö palkinto 2023 Vailla vakinaista asuntoa ry:lle

Noora Kettunen Demarinaisten toiminnanjohtajaksi 1.9.2023 08:20:32 EEST | Tiedote

Demarinaiset ovat valinneet uudeksi toiminnanjohtajaksi Noora Kettusen. Kettunen on toiminut monissa eri rooleissa ja tehtävissä sosialidemokraattisen liikkeen parissa. Viimeisimmäksi hän on toiminut Demarinaisten poliittisena suunnittelijana ja toiminnanjohtajan sijaisena. Hän on myös toiminut edellisellä hallituskaudella pääministeri Marinin kabinetin koordinaattorina ja lisäksi aiemmin Savo-Karjalan Demarinuorten järjestösihteerinä. Koulutukseltaan Kettunen on filosofian maisteri, luokanopettaja. ”Etenkin tämä kesä on korostanut sitä, että meitä Sosialidemokraattisia Naisia tarvitaan ja työtä tasa-arvon, feminismin ja antirasismin eteen tarvitaan. Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä yhdessä jäsenistön kanssa ja tehdä Demarinaisista entistä vaikuttavampi naisjärjestö,” kommentoi Noora Kettunen. ”Iloitsen, että saamme Nooran johtamaan Demarinaisia. Hänellä on laaja osaaminen tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden kentältä ja tämän avulla pystymme jatkamaan hyvää yhteistyötä muiden n