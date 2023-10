Työikäisten sosiaalipalvelujen neuvonta palvelee nyt myös chatissa Pirkanmaalla

Aiemmin chat on ollut käytössä vain Tampereella. Uudistuksen myötä chat saatiin käyttöön koko Pirkanmaalle. Samalla sen palveluajat laajenivat. Chatiin pääset pirha.fi-sivujen alalaidassa olevasta puhekuplasta. Myös keskitetty puhelinpalvelu on merkittävä parannus, sillä aiemmin monissa kunnissa sosiaalipalvelujen neuvonta on ollut avoinna vain muutamia tunteja viikossa.

Sekä chatissa että keskitetyssä puhelinpalvelussa yhteydenottoosi vastaa sosiaalihuollon ammattilainen.

Työikäisten sosiaalipalvelujen neuvonnasta saa apua erilaisiin arjen ongelmiin ja elämän yllättäviin kriiseihin. Yhteyttä voi ottaa vaikkapa arjen hallinnan heikentymiseen tai taloudellisiin huoliin liittyen. Ratkaisuja pyritään löytämään yhdessä riippumatta, onko huoli suuri vai pieni.

Työikäisten sosiaalipalvelujen neuvonta: