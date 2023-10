Kutsu: Seminaari addiktioista ja päihdehoidosta 22.11.

Addiktiot eli riippuvuudet tulevat yhteiskunnalle kalliiksi, inhimillisestä kärsimyksestä puhumattakaan. Hoitamaton päihderiippuvuus voi johtaa työkyvyttömyyteen, rikollisuuteen tai ennenaikaiseen kuolemaan. Myös nuorten lisääntyneiden huumekuolemien taustalla on usein vakava huumeriippuvuus. Mitä paremmin ymmärrämme riippuvuuksia, sitä viisaammin niitä on mahdollista käsitellä, kohdata ja hoitaa.

Myllyhoitoyhdistyksen maksuton Rohkeutta muutokseen -koulutuspäivä 22.11. pureutuu riippuvuuksiin ja päihdehoidon kipukohtiin. Tapahtumassa esiintyvät somelääkäri Atte Virolainen, laulaja-lauluntekijä Jippu, oikeustieteen tohtori Heidi Vanjusov, Myllyhoitoyhdistyksen kunniapuheenjohtaja Hannu Ekholm ja Taikuri Luttinen. Medialla on mahdollisuus haastatella esiintyjiä etukäteen sovitusti.

Tilaisuus järjestetään tiedekeskus Heurekassa Vantaalla sekä hybridinä verkossa ke 22.11. klo 9-15.30. Kyseessä on samalla Myllyhoitoyhdistyksen 40-vuotisjuhla.

Tapahtuma on avoin kaikille, joita aihe kiinnostaa. Tervetulleita ovat esimerkiksi päättäjät, sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ja opiskelijat, työyhteisöjen edustajat, median edustajat ja kansalaiset. Koulutuspäivä on avoin mutta edellyttää ilmoittautumista. Paikan päällä Heurekassa paikkoja on rajallisesti, ilmoittauduthan 8.11. mennessä. Lounas on omakustanteinen. Etätapahtumaan voi ilmoittautua 20.11. asti.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: https://myllyhoitoyhdistys.fi/2023/09/08/rohkeutta-muutokseen-koulutuspaiva-ja-40-vuotisjuhla-22-11-2023/

Lämpimästi tervetuloa mukaan!