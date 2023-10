ASP-lainojen enimmäismäärien nosto ripeästi liikkeelle

"Finanssiala pitää hyvänä, että ASP-lainojen enimmäismäärien ajantasaisuutta tarkastellaan säännöllisesti. Tämä lisää ASP-järjestelmän houkuttelevuutta ensiasunnon ostajille. On myös hyvä, että luotonantajille annetaan riittävästi aikaa tehdä muutosten edellyttämät päivitykset tietojärjestelmiinsä", sanoo Finanssiala ry:n johtaja, pääekonomisti Veli-Matti Mattila.

Ympäristöministeriö kertoo ASP-järjestelmän enimmäismäärien nostosta tiedotteessaan. Asuntosäästöpalkkiojärjestelmän (ASP) tarkoituksena on lisätä pitkäjänteistä asuntosäästämistä ja parantaa mahdollisuuksia ensiasunnon hankintaan. ASP-tilille säästäneelle ensiasunnon ostajalle myönnetään korkotukilaina. Lainan alueellisista enimmäismääristä säädetään asetuksella.

Petteri Orpon hallituksen ohjelmaan on kirjattu ASP-järjestelmän kehittäminen ja muun muassa alaikärajan poisto. ASP-tilin voi nykyisin avata 15–44-vuotias, joka ei ole aiemmin omistanut asuntoa. Kun asunnon hankintahinnasta on säästetty vähintään 10 prosenttia, pankki voi myöntää ASP-lainan. Ikärajaa laskettiin viimeksi vuonna 2016.

”Kun ASP-järjestelmää kehitetään, on pankit otettava mukaan valmisteluun, sillä ASP on pankkien ja valtion yhteinen ponnistus, jolla tuetaan nuorten ensimmäisen asunnon hankintaa. Järjestely on osoittanut toimivuutensa niin lamassa kuin nousukaudenkin aikana”, Mattila toteaa.

ASP-korkotukilainan enimmäismäärien korottamisen tavoitteena on helpottaa ensiasunnon ostamista tai rakentamista. Valtiovarainministeriön ja ympäristöministeriön yhteinen asiantuntijatyöryhmä suositteli aiemmin syksyllä korotusta yhtenä toimenpiteenä asuntorakentamisen suhdannetilanteeseen vastaamiseksi. Ensiasunnon kauppa vaikuttaa usein suoraan muuhunkin asuntojen vaihdantaan asuntomarkkinoilla, kun pienemmän asunnon hankkiminen käynnistää useamman asunnon myynnin ketjun.

Enimmäismääriä on korotettu viimeksi vuonna 2021. Lisäksi vuoden 2023 alusta kaksi lainansaajaa on voinut saada 1,5-kertaisen lainan asuntoa kohden. Nyt enimmäismääriä ehdotetaan nostettavaksi 15 000–25 000 eurolla. Suurin korotus olisi Espoon, Kauniaisten ja Vantaan alueella, jossa tällä hetkellä 44 prosenttia ASP-lainalla ensiasunnon ostavista nostaa enimmäismäärän lainaa. Enimmäismääriä nostettaisiin myös muilla alueilla. Uudet enimmäismäärät tulisivat voimaan 1.4.2024.