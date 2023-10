SDP:n Saku Nikkanen: Tavoitteena tulee olla Suomi ilman asunnottomuutta

Sanna Marinin hallituksen tavoitteena oli poistaa asunnottomuus kokonaan vuoden 2027 loppuun mennessä, mutta nyt Petteri Orpon hallituksen tavoitteena on vain pitkäaikaisasunnottomuuden poistaminen.

Tänäkin vuonna vuosittaista YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen päivää vietetään Suomessa samana päivänä Asunnottomien yön kanssa 17. lokakuuta. Teemana Asunnottomien yössä on tänä vuonna ”Kenelle kaupunki kuuluu?”. Asunnottomien yönä järjestetään ympäri Suomea erilaisia teemaan liittyviä tilaisuuksia.

Asunnottomien yö -kansalaisliikkeen vetoomuksessa toivotaan hallituksen sitoutumista pitkäaikaiseen asunnottomuuspolitiikkaan. Vuoden 2023 Petteri Orpon hallitusohjelmaan on kirjattu pitkäaikaisasunnottomuuden poisto vaalikauden aikana. Tavoite on Asunnottomien yön toimijoiden mukaan realistinen, mutta he toivovat hallitukselta kestävämmälle pohjalle rakennettua asunnottomuuspolitiikkaa, johon olennaisesti kuuluvat toimet, jotka ennaltaehkäisevät asunnottomuutta. Nähdään myös, että julkisen tilan käyttö ja palvelut kuuluvat yhdenvertaisesti kaikille asunnottomuutta kokeville.

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - Kova ry:n mukaan vuoden 2022 lopussa Suomessa oli vajaat 3 700 yksinelävää asunnotonta, kun edellisvuonna vastaava lukema oli 3 950. Vuoden 2022 lopussa pitkäaikaisasunnottomia oli noin 1 130. Tämä on 185 henkilöä vähemmän kuin vuonna 2021. Euroopan Unionissa Suomi on ollut ainoa maa, jossa asunnottomuus on koko ajan vähentynyt. Myös suomalainen Asunto ensin -malli tunnetaan kansainvälisestikin.

Valtion takaaman Ara-asuntotuotannon alasajo vähentää asunnottomuusriskissä olevien tai asunnottomuutta jo kokevien suomalaisten mahdollisuuksia saada kohtuuhintaisia asumisratkaisuja ja heikentää aiemmin tavoiteltua periaatetta poistaa asunnottomuus kokonaan Suomesta vuoteen 2027 mennessä.

– Nykyisessä hallitusohjelmassa asunnottomuuden poistamisen tavoite on luisumassa pois näköpiiristä ja asumisneuvontaan suunnattuja määrärahojakin vähennettiin neljästä miljoonasta eurosta puoleen. Hallitusohjelmaan tulisi nyt palauttaa tavoite asunnottomuuden poistamisesta. Asunnottomuutta ei voida yhdessä hallituskaudessa ratkaista, vaan se edellyttäisi pitkäkestoista ja muutosta tukevaa asunnottomuuspolitiikkaa, sanoo Nikkanen.