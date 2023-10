Timo Enroth nimitetty Helsingin Kokoomuksen toiminnanjohtajaksi

Kokoomuksen puoluehallitus on nimittänyt Timo Enrothin kokoomuksen Helsingin piirin toiminnanjohtajaksi. Enroth siirtyy tehtävän Suomen näytelmäkirjailijat ja käsikirjoittajat ry:n toiminnanjohtajan tehtävästä. Hänellä on takanaan pitkä työura juristina ja erilaisissa edunvalvontatehtävissä.

”Olen iloinen saadessamme Timon vetämään Helsingin piirin tiimiä, saamme hänestä joukkoomme yhteiskuntaa laajasti ymmärtävän ammattilaisen”, puoluesihteeri Kristiina Kokko toteaa.

Enroth on toiminut aiemmin mm. Kansallisgallerian lakiasiainpäällikkönä ja Yleisradio Oy:n mediasääntelyn päällikkönä. Koulutukseltaan Enroth on oikeustieteen ja taiteen maisteri. Hän on tehnyt graafista suunnittelua ja muotoilujohtamista. Hän on myös Tekijänoikeusneuvoston jäsen.

”Olen innoissani saamastani mahdollisuudesta siirtyä tekemään työtä kokoomukseen täysipäiväisesti. Haluan olla turvaamassa Helsingin Kokoomuksen edellytykset olla pääkaupungin vaikuttavin poliittinen voima”, Enroth toteaa.

Enroth aloittaa tehtävässä 15.11.

