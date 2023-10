SDP:n Kymäläinen: Hallitus syöksee lapsiperheitä köyhyyteen, kun muu maailma viettää köyhyyden vastaista päivää

SDP:n Saku Nikkanen: Tavoitteena tulee olla Suomi ilman asunnottomuutta 17.10.2023 15:29:16 EEST | Tiedote

– Vaikka asunnottomuus on vähentynyt Suomessa tasaisesti, on esimerkiksi nuorten asunnottomuus silti viime aikoina lisääntynyt. Miten tämä voi olla mahdollista, kun pitkän ajan tavoitteena on kuitenkin ollut asunnottomuuden poistaminen Suomesta kokonaan, kansanedustaja Saku Nikkanen (sd) kummastelee.