Influenssarokotukset käynnistyvät marraskuussa – samalla on mahdollista saada koronarokote ja pneumokokkirokote

Rokotuksia annetaan Pohteen alueella ilman ajanvarausta tai ajanvarauksella. Käytännöt vaihtelevat paikkakuntakohtaisesti. Kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluville ryhmille rokotukset ovat maksuttomia. Ennen rokotusajan varaamista tai rokotuspaikalle tulemista asiakkaan on tarkistettava, että kriteerit täyttyvät omalla kohdalla. Lapset rokotetaan yleisinä rokotusaikoina tai erikseen ilmoitettuina ajankohtina.



Jos oikeutta maksuttomaan influenssarokotukseen ei ole, rokotetta varten voi pyytää reseptin omasta sosiaali- ja terveyskeskuksesta. Reseptin saatuaan asiakas voi ostaa rokotteen apteekista ja tuoda sen mukanaan rokotuspisteelle. Resepti on sähköinen, ja sen voi nähdä Omakanta-palvelussa. Aiemman vuoden reseptin voi myös uusia Omakanta-palvelussa tai apteekissa.



Rokotukseen tullessa kannattaa pukeutua vaatteisiin, joissa käsivarren saa helposti paljaaksi. Kela-kortti on otettava mukaan. Vähäisetkin flunssan oireet ovat este tulla hakemaan rokotetta. Rokotukseen tulevia pyydetään myös huomioimaan hyvä käsihygienia rokotuspaikalla.

Kenelle kausirokotus annetaan?



Maksuton influenssarokotus

Influenssarokotteen saavat kansallisessa rokotusohjelmassa maksutta

• raskaana olevat

• kaikki 65 vuotta täyttäneet

• alle 7-vuotiaat lapset

• sairauden tai hoidon vuoksi riskiryhmiin kuuluvat

• varusmiespalveluksensa aloittavat miehet ja vapaaehtoisen asepalveluksen aloittavat naiset

• henkilöt, jotka asuvat tai oleskelevat pitkäaikaisesti laitosmaisissa olosuhteissa kuten vankeinhoitolaitoksissa ja vastaanottokeskuksissa

• sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkehuollon henkilöstö, joka osallistuu potilaiden ja asiakkaiden välittömään hoitoon tai huoltoon

• vakavalle influenssalle erityisen alttiiden henkilöiden lähipiiri.

Lisäksi maksuttoman influenssarokotteen saavat:

• turkistarhoilla työskentelevät

• siipikarjan parissa työskentelevät

• virkaeläinlääkärit

• laboratoriotyöntekijät, jotka ottavat tai käsittelevät lintuinfluenssanäytteitä

• muut henkilöt, joilla on suuri riski saada lintuinfluenssatartunta työnsä tai muun olosuhteen vuoksi.

Lisätiedot Influenssarokote - THL https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/influenssarokote



Koronan syystalven tehosterokotus

Koronan syystalven tehosterokotusta suositellaan

• kaikille 65 vuotta täyttäneille

• 18 vuotta täyttäneille lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluville

• voimakkaasti immuunipuutteisille 12 vuotta täyttäneille.

Tehosteannos voidaan poikkeuksellisesti antaa myös muille 18 vuotta täyttäneille erityisistä syistä yksilöllisen harkinnan ja riskinarvion perusteella. Erityisiä syitä voivat olla esimerkiksi työkomennus tai matkan kohdemaan vaatimukset.

Syystalven tehosteannoksen kohderyhmien osalta ei enää lasketa, montako tehosteannosta henkilö on aiemmin saanut tai montako kertaa hän on sairastanut koronan. Henkilön on kuitenkin pitänyt saada rokotuksen perussarja. Perussarjaan kuuluu kaksi rokoteannosta, immuunipuutteisilla kolme. Yksi sairastettu tauti lasketaan yhdeksi rokoteannokseksi. Jos henkilö on sairastanut koronan, tehosterokote annetaan aikaisintaan kolmen kuukauden kuluttua taudin sairastamisesta.

Lisätiedot Koronan tehosterokotukset syystalvella - THL

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/koronarokotteet/koronan-tehosterokotukset-syystalvella



Maksuton pneumokokkirokotus

Pneumokokki on bakteeri, joka aiheuttaa ylähengitysteiden infektioita, kuten poskiontelo- ja välikorvatulehduksia. Se voi aiheuttaa myös vakavia tauteja, kuten aivokalvontulehduksen, keuhkokuumeen tai verenmyrkytyksen. Pneumokokkirokote ehkäisee pneumokokkibakteerin aiheuttamia vakavia tauteja. Kansallisessa rokotusohjelmassa pneumokokkirokotteet ovat saajalleen maksuttomia.

Pneumokokkirokotetta tarjotaan maksutta

• kantasolusiirteen saaneille

• alle 75-vuotiaille vaikeaa munuaissairautta sairastaville

• alle 75-vuotiaille voimakkaasti immuunipuutteisille

• 65–84-vuotiaille astmaa tai keuhkoahtaumatautia sairastaville.

Pneumokokkirokote annetaan vain kerran. Jos henkilö on saanut rokotteen aikaisemmin, uutta ei tarvita.

Lääkärin harkinnan mukaan rokote voidaan antaa myös yli 65-vuotiaille sekä riskiryhmiin kuulumattomille 5 vuotta täyttäneille lapsille ja työikäisille aikuisille. Rokotukset maksaa joko hoitava taho tai rokotettava itse.

Lisätiedot Pneumokokkirokotteet - THL

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/pneumokokkirokotteet



Lisätiedot

Rokotusten osalta lisätietoja voi kysyä omasta sosiaali- ja terveyskeskuksesta. Yhteystiedot Pohteen verkkosivuilla

https://pohde.fi/apu-sairastumiseen-ja-hyvinvointiin/terveyskeskukset/