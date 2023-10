Kulttuurihistorioitsija David Van Reybrouck vieraana Helsingin kirjamessuilla Indonesia-teoksellaan

Alankomaiden ja Itä-Intiaksi kutsutun saaristoryhmän välinen konflikti johti Indonesian itsenäisyystaisteluun 1940-luvulla.

Indonesia oli ensimmäinen itsenäiseksi julistautunut siirtomaa toisen maailmansodan jälkeen. Kun Japanin miehitysvalta päättyi, alkoi kapinallisten taistelu brittiläisiä, australialaisia ja hollantilaisia joukkoja vastaan.

Revolusi avaa kaoottisen ja monimutkaisen konfliktin taustoja ja kertoo, kuinka Indonesian tapahtumat inspiroivat itsenäisyysliikkeitä globaalisti niin Aasiassa, Afrikassa kuin arabimaissa.

Flaamilaisen kirjailijan ja historiantutkijan David van Reybrouckin Revolusi-teos liittää Indonesian dekolonisaation laajempaan perspektiiviin, osaksi maailmanhistoriaa.

Kirja perustuu kirjallisuuden ja tutkimustyön lisäksi lukuisiin sodassa mukana olleiden haastatteluihin.

Revolusin sivuilla kerrottu historia elää ja hengittää.

Suomennos: Sanna van Leeuwen

Kuva Frank Ruiter

David van Reybrouck (s. 1971) on flaamilainen kulttuurihistorioitsija, arkeologi ja kirjailija. Hänen tunnetuin kirjansa on Kongo (suom. 2013), joka oli arvostelumenestys ja käännettiin yli kahdellekymmenelle kielelle. Kirja palkittiin muun muassa Prix Médicis’llä ja Libris History -palkinnolla. Reybrouckin esseitä ja artikkeleita on julkaistu laajasti eurooppalaisissa sanomalehdissä.