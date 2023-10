Idyllistä joulutunnelmaa ja iloisia yllätyksiä

Ann-Christin Antell: Loviisan joulu

Hurmaava tarina valottaa Puuvillatehdas-sarjasta tutun Loviisa-tädin vaiheita idyllisessä Naantalissa, jossa valmistaudutaan joulunviettoon vuonna 1865. Merikapteenin rouva Loviisan kanssa pakkasaamuun heräävät ranskaa puhuva papukaija Bonaparte ja vanha laivakissa Helmeri. Joulutunnelman lisäksi luvassa on erikoisia tuliaisia. Ann-Christin Antellin Puuvillatehdas-kirjoja on myyty yhteensä jo yli 140 000 kappaletta.

Ilmestyy e- ja äänikirjana 27.11., lukija Sanna Majuri

Jenny Colgan: Joulu suolaisten tuulten saarella, suomentanut Jade Haapasalo

Koti pikkusaarella -sarjan kolmannessa osassa on aika nauttia takkatulen rätinästä Muren saarella, mutta Floran maailma on myllerryksessä. Hän on raskaana ex-pomolleen Joelille, eikä tiedä, miten kertoisi uutisesta. Ottaako Joel uutisen ilosanomana vai tuleeko joulusta yhtä synkkä kuin Skotlannin talvi?​ Romaanissa mukana herkullisia reseptejä.

Ilmestynyt painettuna kirjana sekä e- ja äänikirjana, lukija Anniina Piiparinen

Heidi Swain: Joulun ihmemaa, suomentanut Jade Haapasalo

Paige palaa raskaan ulkomaankomennuksen jälkeen lapsuudenmaisemiinsa Wynthorpen kartanoon. Hän aikoo vain piipahtaa, mutta hänet otetaan heti mukaan tiiviin kyläyhteisön elämään. Paige tutustuu iäkkääseen, äkäiseen Albertiin sekä komeaan, aina myrskyn merkiltä näyttävään Brodieen. Hän tunnistaa molemmissa tutun halun piiloutua koko maailmalta. Mutta joulu on ovella. Onko sen juhliminen erakkona sittenkään hyvä idea?​

Ilmestyy sekä painettuna että e- ja äänikirjana 13.11., lukija Rosanna Kemppi

Ann-Charlotte Persson: Sydämellisen joulun resepti, suomentanut Pekka Marjamäki

Emma saa kiireisen soiton kotoa Ruotsista ja joutuu lähtemään isotätinsä avuksi, kun tämä on joutunut sairaalaan. Joulurauhasta ei ole tietoakaan, kun vintin perukoilta paljastuu synkkä perhesalaisuus. Ruotsalaisen Ann-Charlotte Perssonin Sydämellisen joulun reseptin kalenteriluukkuja on kuunneltu Suomessa yhteensä yli 50 000 kertaa. Tunnelmallinen tarina on ilmestynyt nyt kokonaisuudessaan myös painettuna kirjana.

