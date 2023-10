Legendaarinen muotoilupalkinto jaettiin toista kertaa – suomalainen muotoilija Tapio Anttila palkittiin toistamiseen

Prize Designs for Modern Furniture + Lighting

Tunnustus on uusi, mutta siihen liittyy mielenkiintoinen tarina. Alun perin palkinto on ollut maineikkaan ja tunnetun Museum of Modern Art (MoMa) vuonna 1949 perustama. Viime vuonna, seitsemän vuosikymmentä myöhemmin, Global Design News ja Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design lanseerasivat ja organisoivat sen uudelleen.



”Sain tämän palkinnon viime vuonna Day&Night vuodesohvalleni ja nyt uudelleen tuoreelle Filtti lepotuolilleni. Kansainvälisten tunnustuksien myötä tulee väkisin tunne, että jotainhan tässä täytyy olla, mikä erottaa ne maailmalla. Siellä on paljon tavaraa ja kova kilpailu huomiosta. Olen tehnyt kauan pitkäjänteistä suunnittelutyötä keskittyen luomaan järkevää ja käytännöllistä designia, joka tuo ratkaisuja ihmisten arkipäiväisiin ongelmiin. Vaikka tuotteeni ovat palkittuja, ne on suunniteltu ensisijaisesti käyttöä ajatellen. Lisäksi vastuullisuus, monin eri tavoin, on kaiken muotoiluni keskiössä. Ehkäpä aika alkaa olemaan kypsä tämän kaltaisille asioille muotoilussa”, pohdiskelee Tapio Anttila.





Tänä vuonna kansainväliseen jyryyn kuuluivat Erik Behrens, Creative Director AECOM, Lontoo; Irene Kronenberg ja Alon Baranowitz, Baranowitz + Kronenberg Architecture, Amsterdam - Tel Aviv; Piero Lissoni, Founder Lissoni & Partners, Milano - New York; Yiannis Ghikas, designer Yiannis Ghikas Design, Ateena; Chen Min, designer Chen Min Studio, Hangzhou ja Sotiris Lazou, Sotiris Lazou Design Studio, Markopoulo Kreikka.

Palkinnon tavoitteena on löytää ja palkita maailman parasta ja innovatiivisinta designia. Tänä vuonna palkittiin 51 suunnittelijaa ja brändiä ympäri maailman 13:ssa huonekalujen eri kategorioissa. Filtti lepotuoli kuului ”Tuolit” kategoriaan. Tapio Anttila oli ainoa suomalainen palkittu suunnittelija huonekaluissa. Juhlallinen palkintoseremonia ja -gaala pidettiin lokakuun 6. päivänä Ateenassa. Sen järjesti The European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies.





Rehtiä ja omintakeista suomalaista designia

Filtti lepotuolin suunnittelun lähtökohtana oli tehdä siitä mahdollisimman mukava ja rento istua, ollen kuitenkin kevyt ja kodikas sisustuselementti. Tuolin pesämäinen muoto houkuttelee käpertymään suojaan maailman myrskyiltä. Lisäksi sen materiaalit tuovat siihen mukavaa lämpöä ja pehmeyttä. Istuimen runko on lämpömuovattua PET kierrätyshuopaa. Tyynyt ovat villakangasta höyhentäytteellä. Niskatuki on villahuopa, joka on kääritty rullalle piknik viltin tapaan nahkaremmeillä. Vilttikäärön voi tarvittaessa avata ja kietoutua sen rentouttavaan lämpöön. Tuolin kevyt jalkarakenne on koivua.



Lepotuolin hiilijalanjälki on pieni, vain noin 80 kg CO2-e, joka hyvitetään kokonaan puiden istutuksilla.





Tapio Anttila on palkittu useilla muilla kotimaisilla ja kansainvälisillä muotoilupalkinnoilla. Tämä tunnustus oli jo toinen tänä vuonna. Alkuvuodesta Piena tuoli palkittiin Good Design Awardilla, joka oli Tapiolle jo peräti 21. sellainen. Tapion oma mallisto on keskittynyt designin lisäksi useisiin konkreettisiin vastuullisuustekoihin mm. kompensoimalla kaikkien mallistoon kuuluvien tuotteiden päästöt.