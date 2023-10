Raakun poikasia Karvianjokeen ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin LIFE Revives -hankkeessa (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Jyväskylän yliopiston koordinoima LIFE Revives -hanke pyrkii parantamaan jokihelmisimpukan ekologista tilaa. Varsinais-Suomen ELY-keskus toimii hankkeessa kumppanina Karvianjoen alueella ja tekee toimia raakku- ja taimenkannan hyväksi. Raakkujen lisääntymistä on pyritty aktivoimaan Konneveden tutkimusasemalla, kun aikuisia raakkuja vietiin Karvianjoesta asemalle ”lemmenlomalle”. Optimaalisissa kasvatusoloissa on saatu tuotettua pieniä raakunpoikasia vuonna 2022. Tällä hetkellä poikaset ovat tarpeeksi isoja, jotta niitä voidaan viedä projektin puitteissa kesällä 2023 kunnostetulle jokipätkälle Karvianjoen sivu-uomalle. Poikaset siirretään sopivaan paikkaan joen pohjalle soraa sisältävässä puisessa kasvatuslaatikossa. Vesi virtaa verkon läpi kasvatuslaatikkoon, jolloin poikaset saavat suodatettua ravintoa. Kasvatuslaatikkoa pidetään joessa ainakin vuoden 2024 kevääseen asti, minkä jälkeen poikasten kasvu ja selviytyminen voidaan tarkastaa. Projektin aikaisempien kokemusten perusteella kasvatuslaatikkomenetelmän tuloksista voidaan olettaa hyviä. Projektin edetessä ja jokikunnostusten valmistuttua raakkuja voidaan vapauttaa Karvianjokeen ja turvata tätä kautta populaation selviytyminen myös tulevaisuudessa.

Jyväskylän yliopiston koordinoiman LIFE Revives -hankkeen (LIFE20 NAT/FI/000611) tavoite on parantaa jokihelmisimpukan ekologista tilaa. Hanke saa rahoitusta Euroopan komission LIFE-ohjelmasta. Hankkeen kokonaisbudjetti on 15,9 miljoonaa euroa, josta 9,5 miljoonaa euroa rahoitetaan LIFE-ohjelman kautta. Hanke alkoi vuonna 2021 kestäen vuoteen 2027. Hankkeessa on 12 kumppania, ja Varsinais-Suomen ELY-keskus vastaa hankkeen toteutuksesta ja toimista Karvianjoen alueella. VARELYn kokonaisbudjetti on vajaa 900 000 €.

Lue lisää projektin verkkosivuilta:

LIFE Revives: Jokihelmisimpukan kantojen vahvistaminen ja elinympäristöjen kunnostus — Bio- ja ympäristötieteiden laitos (jyu.fi)