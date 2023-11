Uutuuskirja "Catch" esittelee suomalaisten nykytaiteilijoiden teoksia

Sanalla ”catch” tarkoitetaan muun muassa kiinniottoa, tarttumista, huomaamista ja ymmärtämistä. Se voi merkitä myös löytöä tai huomiota.

Catch-kirja ja -näyttely pohjautuvat ajatukseen siitä, että elämä on jatkuvassa liikkeessä ja se virtaa eteenpäin. Yhden tarinan sijaan elämä sisältää rinnakkaisia ja lomittaisia tapahtumia, joista muodostuu hetkien ja havaintojen virta.

Serlachius-museoiden kokoelma- ja näyttelypäällikkö Laura Kuurne toteaa, että taiteessa ovat aina mukana myös mielen liikkeet: ne kokemukset, tarinat ja havainnot, joita taiteilija on ajatellut teosta tehdessään tai joiden kautta kuvia katsotaan. Amanuenssi Eeva Ilveskosken mukaan Catch kiinnittää huomiomme läsnäoloon: siihen, millaisten asioiden äärelle pysähdymme, mitä huomaamme ja mitä jää mieliimme. Kirjassa ja näyttelyssä tarkastellaan myös kokemusten ja muistojen kerroksellisuutta sekä niiden yleismaailmallisuutta.

Serlachius-museot kutsuivat kokoon kymmenen taiteilijaa, jotka pohtivat näitä asioita taiteellisessa työssään. Tuloksena on herkkävireinen kokoelma teoksia ajasta ja hetkellisyydestä. Kutsutut taiteilijat ovat taiteilijaduo Grönlund-Nisunen, Rita Jokiranta, Eeva Karhu, Tiina Pyykkinen, Heli Rekula, Vappu Rossi, Hanna Saarikoski, Janna Syvänoja ja Hanna Vihriälä. Laura Kuurneen ja Eeva Ilveskosken kuratoima näyttely avautuu Serlachius-museo Göstassa 4.11.2023.

Kirjan tekstit ovat puolestaan syntyneet näiden taideteosten inspiroimina. Jokainen taiteilija on kutsunut mukaan valitsemansa kirjoittajan – kirjailijan, runoilijan, tutkijan, rock-lyyrikon – ja he ovat tehneet taideteoksista omat tulkintansa. Teoksen kirjoittajiksi on kutsuttu runoilija Johanna Holmström, kirjailija Sebastian Johans, Kuvataideakatemian dekaani Hanna Johansson, runoilija ja kirjailija Sanna Karlström, runoilija ja kirjailija Tomi Kontio, muusikko Samuli Putro, filosofian akatemiatutkija Jussi Saarinen, kuvataiteilija ja tutkija Jyrki Siukonen sekä runoilija Olli-Pekka Tennilä.

Catch-julkaisu

Toim. Laura Kuurne ja Eeva Ilveskoski

Parvs ja Serlachius-museot, 2023, 96 sivua

Taiteilijat: Grönlund-Nisunen, Rita Jokiranta, Eeva Karhu, Tiina Pyykkinen, Heli Rekula, Vappu Rossi, Hanna Saarikoski, Janna Syvänoja, Hanna Vihriälä

Kirjoittajat: Johanna Holmström, Eeva Ilveskoski, Sebastian Johans, Hanna Johansson, Sanna Karlström, Tomi Kontio, Laura Kuurne, Ritva Pulkkinen, Samuli Putro, Heli Rekula, Jussi Saarinen, Jyrki Siukonen, Olli-Pekka Tennilä





Catch-näyttely

Kuraattorit: Laura Kuurne ja Eeva Ilveskoski

Serlachius-museo Gösta, Mänttä, 4.11.2023–14.4.2024

Arvostelukappaleet kirjasta: Hanna Karppanen, kustantaja, Kustannusosakeyhtiö Parvs, hanna.karppanen@parvs.fi

Lisätiedot näyttelystä: Susanna Yläjärvi, tiedottaja, Serlachius-museot, susanna.ylajarvi@serlachius.fi