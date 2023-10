Kuudelta keskitysleiriltä selvinneen miehen tarina

Kuudentoista ikäisenä Josef Lewkowiczista tuli vanki numero 85314. Natsien miehitettyä Puolan Josef ja hänen isänsä kuljetettiin Krakovaan Plaszowin keskitysleirille, joka tunnetaan elokuvasta Schindlerin lista. Leiriä johti äkkipikainen ja mielivaltaisen julma Amon Goeth.



Järkyttävissä olosuhteissa Josef sai tottua raskaaseen pakkotyöhön, jatkuvaan väkivallan uhkaan ja kuoleman läheisyyteen. Ennen kuin sota oli ohi, hän joutui kokemaan peräti kuuden eri keskitysleirin kauheudet.



Kun vapaus sodan jälkeen koitti, Josef sai todeta olevansa suvustaan ainoa, joka oli selvinnyt hengissä natsien tappokoneistosta. Maksaakseen takaisin kokemansa menetyksen hän muodosti Yhdysvaltain armeijan tuella työryhmän metsästämään piilottelevia natseja ja pidättämään SS-upseerit, joiden käsissä hän ja hänen yhteisönsä olivat kärsineet. Juuri Josef löysi suurimman kiduttajansa Goethin ja auttoi saattamaan tämän oikeuden eteen.





Josef Lewkowicz ja Michael Calvin

SELVIYTYJÄ

Tieni keskitysleireiltä natsien metsästäjäksi

Alkuperäisteos: Survivor

Suomennos Tapio Kakko

Ilmestyy 24.10.2023

myös e- ja äänikirjana



Puolalainen Josef Lewkowicz toimi sodan jälkeen tiedustelu-upseerina Saksassa ja Itävallassa. Myöhemmin hän muutti Jerusalemiin. Lewkowicz on 96-vuotias.

Michael Calvin (s. 1957) on englantilainen journalisti ja palkittu kirjailija, joka on julkaissut 14 kirjaa.