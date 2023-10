Juuri kun luulit tietäväsi totuuden...

Vuosia sitten koulutyttö Jess Tidy esitti opettajaansa Mark Winteriä vastaan shokeeraavan syytöksen. Vaikka Mark vakuutti syyttömyyttään, seuraukset olivat karut. Mark tuomittiin kolmeksi vuodeksi vankilaan.

Läpi koko painajaisen Karen Winter seisoi miehensä rinnalla lujasti päättäneenä suojella perhettään. Nyt kymmenen vuotta myöhemmin Jess on palannut, ja totuus tuosta yöstä alkaa vihdoin paljastua.

Kuten edellisessä menestysteoksessaan Liian lähellä, Amanda Reynolds pitää lukijan tiukasti otteessaan läpi yllättävien juonenkäänteiden.

Amanda Reynolds on englantilainen kirjailija, joka teki läpimurtonsa vuonna 2017 ensimmäisellä teoksellaan Liian lähellä. Kirjasta on tehty Viaplaylle kuusiosainen tv-sarja Close To Me.

Amanda Reynolds

Liikaa valheita

Alkuperäisteos: Lying To You

Suomennos Mila Lahdenpohja

Ilmestyy 24.10.2023

myös e- ja äänikirjana