S-market Oulunsalo avaa ovensa torstaina 19.10.

Arjen sujuvuutta monipuolisella valikoimalla, laajoilla aukioloajoilla ja edullisella hintatasolla

Kauan odotettu uusi S-market Oulunsalo avautuu perinteikkäälle kauppapaikalle Lentokentäntien kupeeseen. Uutta rakennettaessa myymälä ja parkkipaikka vaihtoivat paikkoja.

– Paikkojen pyöräytys mahdollisti n. 1200 neliön pinta-alan myymälälle sekä mahdollisimman lyhyen palvelukatkon oulunsalolaisille. Uudessa myymälässä olemme pystyneet kasvattamaan tuotevalikoimaa noin tuhannella tuotteella. Meillä löytyy satoja alueellisia tuotteita monilta pohjoissuomalaisilta tavarantoimittajilta ja pystymme vastaamaan entistä paremmin esimerkiksi erilaisiin erityisruokavaliotarpeisiin. Hedelmä- ja vihannesosasto on myymälämme kruunu, paistopisteestä saa mukaan herkulliset lämpimäiset ja ei voi unohtaa edullista hintatasoa sekä tietenkin asiakasomistajille kertyvää Bonusta, kertoo Oulunsalon S-marketin marketpäällikkö Jussi Ojala.

Uudessa myymälässä asiointi on mietitty mahdollisimman helpoksi ja asiakasmukavuutta tuovat esimerkiksi laajat aukioloajat, selkeät ja tilavat käytävät, perinteisten kassojen lisäksi löytyvät itsepalvelukassat, Veikkauksen palvelut, monipuoliset pakettipalvelut Postilta, PostNordilta, Budbeeltä ja Pakettipisteeltä sekä iso parkkipaikka, josta löytyy myös ABC-latausasema ja Rinki-kierrätyspiste.

– Uudessa myymälässä kaikki on viimeisen päälle uutta, mutta on meillä yhä jotain vanhaa tuttua ja turvallista, nimittäin meidän mahtava henkilökunta. Me tutut naamat ollaan yhä loistavalla porukalla palvelemassa oulunsalolaisia, Ojala naurahtaa.

– Koko parikymmenhenkinen tiimimme odottaa innolla ovien avaamista torstaina ja on ollut hauskaa päästä näyttämään vilauksia uudesta S-marketista sekä myymälän avaamisen valmistelusta meidän sosiaalisen median tileillä Facebookissa ja Instagramissa. Olemme saaneet seuraajiltamme toiveita esimerkiksi valikoimiin ja näitä on pystytty jo osittain toteuttamaankin suoraan avaukseen. Toiveita saa tulla kertomaan lisääkin, täällä ollaan teitä asiakkaita varten, Ojala toteaa.

Kylmästä lämpöä korttelikaupalla – Energiaviisas myymälä laittaa hukkalämmön hyötykäyttöön

Oulunsalon S-markettiin on toteutettu innovatiivinen energiantuotantojärjestelmä osana Osuuskauppa Arinan, Oulun Energian ja Caverionin yhteistyösopimusta. S-marketin kylmälaitteiden hukkalämpö otetaan talteen ja pumpataan Oulun Energian kaukolämpöverkkoon. Yhteistyöllä kaukolämpöverkkoon saadaan syötettyä korttelikaupalla päästötöntä lämpöä noin 330 tonnin hiilidioksidipäästöjen eli jopa 170 omakotitalon lämmityksen verran. Palveluverkoston nykyaikaistaminen, energiatehokkuuden kehittäminen ja uusiutuvan energian lisääminen tukevat Osuuskauppa Arinan tavoitetta olla hiilinegatiivinen vuonna 2025.

– Ympäristön hyvinvointiin tähdätään myös muilla myymälään toteutetuilla ratkaisuilla. Sähköä säästyy muun muassa LED-valaistuksen ja ovellisten kylmäkalusteiden avulla, uudet ostoskärryt ja -korit on valmistettu 75 prosenttisesti kierrätysmuovista, myymälään saapuvien pakkausmateriaalien kuten pahvin ja muovin kierrätykseen on panostettu ja ruokahävikkiä pienennetään monin eri tavoin, Osuuskauppa Arinan ryhmäpäällikkö Antti Siuruainen selittää.

– ­Upouuden S-marketin avajaisia juhlistetaan torstaista klo 10 alkaen ja ohjelmaa riittää koko loppuviikoksi. Luvassa on esimerkiksi arvontaa, makkaranpaistoa perjantaina, lastenpäivä lauantaina ja tietenkin hyvät avajaistarjoukset koko loppuviikon ajan. Torstaina ja perjantaina pihaan myös kurvaa S-Biilin väki auttamaan asiakasomistajuus- ja pankkiasioissa. Tarkemmat tiedot ja aikataulut löytyvät meidän somesta eli kannattaa ottaa kanavat seurantaan, Ojala vinkkaa.