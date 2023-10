Laajasalon Koirasaarentien itäpää yksisuuntaistetaan 30.10.2023 alkaen

Liikennejärjestelymuutokset ovat välttämättömiä, sillä Kruunusillat-raitiotien rakennustyöt etenevät ja aiheuttavat muutoksia työalueisiin. Koirasaarentiellä välillä Reiherintie-Lauri Mikonpojan tie raitiotien vaatimat maanalaiset työt ovat valmistumassa kadun eteläreunalla. Siksi työalue on siirtymässä kadun pohjoisreunalle. Välillä Isosaarentie-Laajasalontie alkaa iso maankaivuu- ja louhintatyö raitiovaunulle liian jyrkän mäen loiventamiseksi ja kadun leventämiseksi.

Vaikutukset moottoriajoneuvoliikenteeseen

Koirasaarentie välillä Isosaarentie-Laajasalontie muuttuu yksisuuntaiseksi kohti Laajasalontietä. Kääntyminen Laajasalontieltä Koirasaarentielle suljetaan. Isosaarentie avataan moottoriajoneuvoliikenteelle. Korvaava reitti Laajasalontieltä Koirasaarentielle ja kohti Kruunuvuorenrantaa kulkee Isosaarentien kautta.

Läpiajoliikenne Koirasaarentieltä Laajasalontielle Isosaarentien kautta on kielletty lukuun ottamatta HSL:n bussiliikennettä.

Isosaarentien kiinteistöille ajo on sallittu sekä Koirasaarentieltä että Laajasalontieltä. Isosaarentien kiinteistöiltä ajo pois on sallittu kohti sekä Koirasaarentietä että Laajasalontietä. Isosaarentieltä Koirasaarentielle kääntyminen on sallittu ainoastaan kohti länttä ja Kruunuvuorenrantaa.

Koirasaarentien ja Renvallinkujan risteys suljetaan lopullisesti moottoriajoneuvoliikenteeltä.

Koirasaarentien ja Lauri Mikonpojan tien risteys avataan moottoriajoneuvoliikenteelle.

Vaikutukset pysäköintiin

Pysäköinti on kielletty Isosaarentiellä.

Vaikutukset joukkoliikenteeseen

Moottoriajoneuvoliikenteen muutokset koskevat myös bussiliikennettä. Aikaisemmin Koirasaarentietä välillä Laajasalontie-Isosaarentie länteen ajaneet bussit alkavat kulkea Isosaarentien kautta. Siksi Koirasaarentiellä Isosaarentien risteyksessä sijainnut bussipysäkki siirtyy Isosaarentielle. Bussiliikenne kohti Herttoniemeä kulkee edelleen Koirasaarentien ja Laajasalontien risteyksen kautta.

Palvelulinja 802 alkaa ajaa reittiä Laajasalontie-Isosaarentie-Koirasaarentie Itäkeskuksesta Jollakseen ja toisin päin. Linja pysähtyy Isosaarentiellä kiinteistön Koirasaarentie 1 edustalla ja Jussaarenkujan risteyksessä sekä Kirkkosalmentiellä.

Lisätietoa: hsl.fi

Vaikutukset jalankulkuun ja pyöräilyyn

Välillä Reiherintie-Köökarinkuja jalankulun ja pyöräilyn reitti kulkee Koirasaarentien eteläreunalla. Reitti kohti Laajasalontietä jatkuu Koirasaarentien pohjoisreunalla välillä Köökarinkuja-Isosaarentie, Isosaarentietä pitkin sekä sähköaseman edustalla Isosaarentien ja Koirasaarentien välissä.

Suora reitti Renvallinkujalta Isosaarentielle suljetaan, ja korvaava Koirasaarentien ylitys tapahtuu Köökarinkujan kohdalta.

Lisätietoa myöhemmistä moottoriajoneuvoliikenteen reittimuutoksista

Näidenkin liikennejärjestelyjen jälkeen alueen moottoriajoneuvoliikenteen reitit kokevat vielä merkittäviä muutoksia. Kruunusillat-raitiotien valmistuttua voimaan jäävät seuraavat hyväksyttyjen katusuunnitelmien mukaiset reittimuutokset:

Isosaarentien liittymä Koirasaarentiehen katkaistaan ja ainut moottoriajoneuvoliikenteen reitti Isosaarentielle kulkee Laajasalontien kautta. Tämä järjestely otetaan käyttöön arviolta keväällä-kesällä 2024.

Lauri Mikonpojan tieltä pääsee kääntymään Koirasaarentielle ainoastaan oikealle kohti Laajasalontietä. Koirasaarentieltä pääsee kääntymään Lauri Mikonpojan tielle ainoastaan Kruunuvuorenrannasta tullessa. Tämä järjestely otetaan käyttöön arviolta kesällä 2024.

Svanströmintielle avataan uusi liittymä Köökarinkujan kohdalta. Liittymä tulee käyttöön arviolta syksyllä 2024.

Kartta Koirasaarentien reiteistä raitiotien valmistuttua on saatavilla Kruunusillat-raitiotien verkkosivulla.