Kokoomuksen Vikman: Hallitus on toiminut kriittisen infrastruktuurin suojaamisessa etupainotteisesti

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja ja kokoomuksen kansanedustaja Sofia Vikman pitää tärkeänä, että hallitus on ryhtynyt toimiin kriittisen infrastruktuurin suojaamisessa. Orpon hallitus on keväällä linjannut ohjelmassaan, että kriittisen infrastruktuurin tietojen avoin jakaminen arvioidaan uudelleen huomioiden kansallinen turvallisuus. Lakimuutoksia vaativa työ on jo aloitettu.