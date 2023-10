Lasten pehmolelut tervetulleita yökylään Kuntsin modernin taiteen museoon 27.10.

Lapsilla on mahdollisuus tuoda valitsemansa pehmolelu Kuntsin modernin taiteen museoon perjantaina 27.10. klo 11–17 ja noutaa se lauantaina 28.10. klo 11–17 välillä. Pehmolelujen seurana ovat pehmoleluopastuksista tutut Yöleopardi sekä Jaguaari.

Samalla pehmolelun kanssa voi osallistua Jaguaarin opastamaan näyttelykierrokseen. Pehmoleluopastuksia järjestetään museolla lauantaina 28.10. klo 11.15 suomeksi ja klo 11.45 ruotsiksi. Opastukset pidetään Viivasta tilaan –näyttelyyn, joka on esillä Kuntsin modernin taiteen museossa 14.4.2024 saakka.

Kaikkein rakkainta unikaveria ei kannata museoon yöksi tuoda, mutta valintaa tehdessä voi miettiä, mikä pehmolelu saattaisi haluta kokea yön hauskassa ympäristössä muiden pehmolelujen ympäröimänä. Valitsemalleen pehmolelulle voi pakata kotoa mukaan sopivan sängyn tai peiton, jonka voi tuoda pehmolelun kanssa museolle. Museon henkilökunta ottaa vierailevista pehmoleluista tarkat tiedot ylös osatakseen hoitaa unikaveria oikein.

Seuraavalla viikolla lasten on mahdollisuus seurata Kuntsin modernin taiteen museon Facebook-sivuilta valokuvia siitä, miten yö museossa on oikein sujunut. Pehmolelun yökyläily on pehmeä tapa valmistaa lasta käsittelemään eron tunnetta ja omassa huoneessa nukkumista. Se voi valmistaa lasta myös omiin tuleviin yökyläilyihin.