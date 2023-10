Sekasin Gaming juhlii viittä toimintavuottaan

Yhteisö tarjoaa vertaistukea, peli- ja juttuseuraa sekä alustalla vierailevia sosiaalialan asiantuntijoita, jotka kuuntelevat ja tukevat nuoria yhteistyössä Sekasin Gamingin kanssa.

– Pelaatteko te vaan siellä?... on kysymys, jonka olemme kuulleet lukuisia kertoja kuluneen viiden vuoden aikana – nykyään kuitenkin yhä harvemmin. Monet tietävät jo, että pelailun sijaan ylläpidämme suomalaista yli 25 000 jäsenen nuorten verkkoyhteisöä, kertoo Sekasin Gamingin tiimipäällikkö Joosua Valkeakunnas.

Valkeakunnas on tyytyväinen, että Sekasin Gaming on onnistunut säilyttämään viisivuotisella taipaleellaan toimintansa ytimen. Toiminta on kuitenkin samalla monipuolistunut, sillä palveluun on kehitetty lisää aktiviteetteja, asiantuntijavierailuja ja yhteisöllisyys on vahvistunut.

– Meillä vietetään päivittäin satoja tunteja äänikanavilla sekä viestitään tuhansilla kirjoitetuilla viesteillä, Valkeakunnas kuvailee.

Käyttäjät tukevat toisiaan

”Koin elämäni parhaan viikonlopun ihmisten kanssa, joihin tutustuin Sekasin-servulla.”

Monelle Sekasin Gamingin käyttäjälle palvelu on hyvin tärkeä. Nuorten mielipiteitä mitataan säännöllisesti.

– Valehtelematta paras asia yhteisössämme on ja on aina ollut sen jäsenet. Vuosi toisensa jälkeen en ikinä totu siihen, kuinka hienosti yhteisön jäsenet tukevat toisiaan ja millainen yhteishenki meillä parhaimmillaan vallitsee. Tällaista yhteisöä ei voi yksin rakentaa, vaan se luodaan ja ylläpidetään yhdessä jäsenten kanssa. Haluammekin kiittää erityisesti kaikkia jäseniämme, Valkeakunnas sanoo.

Hän arvostaa myös suuresti vapaaehtoisia moderaattoreita sekä heitä, jotka omalla panoksellaan rakentavat ja kehittävät Sekasin Gaming -yhteisöä.

– Lisäksi haluamme kiittää vierailevia asiantuntijoita, jotka tulevat yhteisöömme tukemaan nuoria. Ilman teitä emme voisi tarjota tämänkaltaista asiantuntevaa ammattiapua alustallamme.

Sekasin Gaming

Discord-alustalla toimiva verkkoyhteisö nuorille.

Yli 25 000 jäsentä.

Palvelimella lähetetään yli 2 miljoonaa viestiä vuosittain.

Asiantuntijoita vieraili serverillä nuorten tukena 273 kertaa (24 organisaatiosta) vuonna 2022.

Peli- ja keskustelustriimeihin osallistuttiin 12 000 kertaa vuonna 2022.

4 vakituista työntekijää, 5 tuntityöntekijää sekä 10 vapaaehtoista moderaattoria.

Sekasin Gamingia koordinoi Suomen Setlementtiliitto, ja toiminnan taustalla on Sekasin Kollektiivi. Se on lukuisten toimijoiden yhteenliittymä, jossa ovat mukana MIELI Suomen Mielenterveys ry, Suomen Setlementtiliitto, Suomen Punainen Risti sekä SOS-lapsikylä.

www.sekasingaming.fi