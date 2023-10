”Onneks mul on teiät, ku ei mul muuta sit oo” – ROKKI-tiimi kohtaa rikoksilla oireilevan nuoren avoimesti

Vaikka nuorisorikollisuus on kokonaisuutta tarkastellen laskussa, nuorten tekemät vakavat rikokset ovat lisääntyneet. Vakavien rikosten takana on usein samat tekijät. Turussa toimivan ROKKI-tiimin toiminta perustuu näiden nuorten kohtaamiseen ja rikoskierteen katkaisuun.

Rikoskierteessä olevan nuoren suuri askel saattaa olla jo palveluun sitoutuminen. Rokin asiakkuus on vapaaehtoista asiakkaalle, joka osaltaan vaikuttaa sitoutumiseen. Asiakas saa tunnustella tilannetta ja tukea on tarjolla silloin, kun nuori on valmis vastaanottamaan sitä.

- Monien asiakkaidemme elämäntilanne on sellainen, että motivaation tai muutoshalukkuuden löytyessä siitä on napattava kiinni. Tällöin pyrimme tapaamaan nuorta jopa päivittäin. Tiiviillä ja pitkäjänteisellä työskentelyllä pyrimme viestimään nuorelle, että kuljemme rinnalla, tapahtui mitä tahansa, rikosseuraamustyöntekijä Heidi Lindevall kertoo.

Taustalla moninaisia ongelmia

Rikosten tekeminen on oireilua jostakin. Rokin asiakkaissa yleisimmät taustavaikuttajat liittyvät neuropsykiatrisiin häiriöihin tai traumaattisiin kokemuksiin. Lisäksi eritasoiset oppimisvaikeudet ovat yleisiä asiakaskunnassa.

- Olen havainnut, että monelta täysi-ikäiseltä asiakkaaltamme puuttuu peruskoulun päättötodistus, joka jo itsessään vaikeuttaa yhteiskuntaan kiinnittymistä, erityisopettaja Pirita Seppälä pohtii.

Rokista nuori saa henkilökohtaista ohjausta ja tukea koulunkäyntiin liittyvissä asioissa, mikä on monelle välttämättömyys oppimisen ja keskittymisen haasteista johtuen.

Moniammatillisuus vahvuutena

ROKKI-tiimi on Suomen mittakaavassa ainutlaatuinen kokonaisuus saman katon alla. Tiimissä työskentelee Lounais-Suomen yhdyskuntaseuraamustoimiston rikosseuraamustyöntekijän lisäksi Varsinais-Suomen hyvinvointialueen palveluksessa erityisopettaja, sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja sekä sairaanhoitaja.

Oikeusministeriö rahoittaa toimintamallin pilotointia vielä vuoden loppuun. Toive pysyvästä toimintamallista osana hyvinvointialuetta elää kuitenkin vahvana.

- Projektin aikana on saavutettu hyviä tuloksia, jotka ovat näkyneet yksilöillä mm. sijoituskierteen katkeamisena sekä rikosten ja päihteiden käytön vähenemisellä, Lindevall kommentoi.

Suora asiakaspalaute on kuitenkin se tärkein. Kun esimerkiksi vuosia päihteiden kanssa oireillut nuori toteaa, että ”onneks mul on teiät, ku ei mul muuta sit oo”, antaa se työlle merkityksellisyyden.