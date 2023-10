Sofia Virta: Työvoimapulan ratkominen on sote-palveluiden kohtalonkysymys

Virta muistutti puheessaan hallitusta ja koko eduskuntaa siitä, mistä sote-palveluissa on pohjimmiltaan kyse.

– Meistä lastensuojelussa työskennelleistä jokainen tietää, miten kallis hinta sillä on kun yhteiskunta ei kykene auttamaan ajoissa. Siksi toivon ja vetoan, että me päättäjät tänään tässä salissa ymmärrämme, että kun me puhumme sosiaali- ja terveyspalveluista, me puhumme ihmisistä, me puhumme hyvinvoinnista ja pahoinvoinnista, elämästä ja kuolemasta, Virta muistutti.

Virta korosti puheessaan työvoimapulaa suomalaisten sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden kohtalonkysymyksenä. Työvoimapula on Virran mukaan massiivinen ja kallis ongelma. Virta luetteli listan keinoja, joilla työvoimapulaa voitaisiin ratkaista.

– Lisätkää lääkärikoulutuksen aloituspaikkoja ja turvatkaa niihin rahoitus. Puuttukaa vuokralääkäritoimintaan. Kohdentakaa kela-korvaukset vain palveluihin, joita julkinen ei kykene yksin tarjoamaan kuten esimerkiksi hedelmöityshoitoihin. Lisätkää kilpailutus- ja hankintaosaamista, luokaa läpinäkyvä kustannuslaskentamalli ja varmistakaa, että markkinat ovat reilut, Virta listasi.

Lisäksi Virta painotti, että Suomesta tulee rakentaa ikääntyvän Euroopan kaikkein houkuttelevin maa muuttaa tekemään työtä ja kasvattamaan perhettä.

Virran mukaan työvoimapulan yhdeksi ratkaisuksi sosiaali- ja terveysalan veto- ja pitovoimaa tulee kyetä lisäämään ja hallitus tekee nyt päinvastoin.

– Te esimerkiksi leikkaatte asumistukea, joka on nimenomaan mahdollistanut alalla työskentelevien pienituloisten työssäkäymisen. Te poistatte aikuiskoulutustuen, eli juuri sen tuen, jonka turvin pelkästään viime vuonna yli 6000 ihmistä kouluttautui Suomessa sote-alalle. Te heikennätte työmarkkinoilla matalapalkkaisten naisvaltaisten alojen asemaa, eli juuri heidän, joista iso osa työskentelee sote-sektorilla, Virta sanoi.

Virta painotti, että liian nopea leikkaustahti on kestämätön ratkaisu.

– Arvon hallitus te otatte nyt aivan valtavan riskin asettaessa hyvinvointialueille hyvin kireän aikataulun sopeuttaa toimintaa massiivisesti, Virta totesi.

Vihreät esitti epäluottamuslauseen hallitukselle, koska Orpon hallitus ei ole kyennyt vakuuttamaan, että sillä on keinot reagoida hyvinvointialueiden nopeasti heikkenevään tilanteeseen tai sote-sektorin osaajapulaan.

Lue koko puhe osoitteesta:

https://www.vihreat.fi/ajankohtaista/sofia-virran-ryhmapuhe-valikysymyskeskustelussa-18-10-2023/