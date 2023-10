Pirkanmaan uusi yhteinen potilastietojärjestelmä mahdollistaa yhteiset digipalvelut ja kuntarajoista riippumattoman hoidon – tarjouspyyntö aluehallituksessa 23.10.

Pirkanmaan hyvinvointialue päätti vuosi sitten uuden yhteisen potilastietojärjestelmän hankinnasta ja tietotekniikkapalveluja hyvinvointialueelle tuottava Istekki Oy käynnisti hankinnan valmistelun. Pirkanmaan ja Pohjois-Savon hyvinvointialueet hankkivat järjestelmän yhdessä.

Järjestelmätoimittajille on järjestetty markkinavuoropuhelu, jolla on saatu näkemys tarjolla olevista vaihtoehdoista. Tulevat käyttäjät eli hyvinvointialueen työntekijät ovat osallistuneet tiiviisti järjestelmän toiminnallisten vaatimusten määrittelytyöhön - työpajoihin on osallistunut yli 200 sote-ammattilaista. Tarjouspyynnön toiminnalliset vaatimukset onkin laadittu henkilöstön työpajojen pohjalta.

- Korostamme kriteereissä erityisesti järjestelmän käytettävyyttä käytännön työn kannalta. Vaikka hankimme lähtökohtaisesti jonkun markkinoilla jo olevista ja käytössä koetelluista järjestelmistä, varaudumme lisäksi siihen, että järjestelmää voidaan kehittää muuttuvien tarpeidemme mukaisesti, kertoo tietohallintojohtaja Pasi Lehmus.

Tarjouspyynnön vertailukriteereissä korostetaan myös järjestelmän toimittajan kykyä nopeaan käyttöönottoon, koska yhtenäinen järjestelmä on edellytys Pirkanmaan hyvinvointialueen strategian toimeenpanolle.

- Uusi yhteinen potilastietojärjestelmä edistää meillä yhteisten digipalvelujen käyttöönottoa ja yhdenvertaisia asiointimahdollisuuksia. Potilaan näkökulmasta yhtenäinen järjestelmä mahdollistaa sen, että palveluita voi käyttää sujuvasti yli kuntarajojen.

Myös henkilöstön on helpompi liikkua yksiköstä toiseen, kun tietojärjestelmä on kaikille sama.

- Lääkärin näkökulmasta yhtenäinen järjestelmä tukee potilaan hoidon jatkuvuutta sekä tietojen näkyvyyttä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä. Myös sijaisten ja tilapäisen työvoiman käyttö helpottuu, kun ammattilaista ei tarvitse erikseen perehdyttää käytettävään järjestelmään, sanoo lääkäri Riku Metsälä avovastaanottopalveluista.

Uuden järjestelmän tavoitteena on, että kriittinen palvelutuotanto turvataan. Samaan aikaan on kuitenkin vastattava kehittämistarpeisiin ja kumppanien hyödyntämiseen esimerkiksi digiasioinnissa. Valittavan järjestelmän on pystyttävä toimimaan sujuvasti yhdessä myös muiden tietojärjestelmien kanssa.

Uusi potilastietojärjestelmä ostetaan Istekiltä palveluna, joten kustannukset katetaan käyttömenoina. Hankinnan kokonaiskustannusten arvioidaan olevan Pirkanmaan hyvinvointialueen neljän vuoden sopimuskaudella enintään 80 miljoonaa euroa. Kustannusarvio sisältää käyttöönottoprojektin sekä palvelumaksut ohjelmistosta, alustasta ja tukipalveluista.

Hyvinvointialue hankki viime keväänä myös sosiaalihuollon palveluihin uuden yhteisen asiakastietojärjestelmän. Sen käyttöönotto alkaa ensi vuonna.



Katso 23.10.2023 aluehallituksen esityslistalla olevat asiat tästä linkistä