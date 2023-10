Takiankankaan-Hukkalansalon tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus nähtäville (Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa)

Raakun poikasia Karvianjokeen ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin LIFE Revives -hankkeessa (Varsinais-Suomi, Satakunta) 18.10.2023 12:00:00 EEST | Tiedote

Karvianjokeen saadaan jokihelmisimpukan eli raakun poikasia tiettävästi ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin. Raakku on erittäin uhanalainen laji, jota tavataan Etelä-Suomen joissa vain enää harvoin. Karvianjoen raakkukanta on hyvin vanhaa ja lisääntyminen on lähes olematonta, mistä kertoo se, että nuoria yksilöitä ole juurikaan havaittu joella tehdyissä kartoituksissa. Lisääntymistä hankaloittaa elinympäristön haasteiden lisäksi raakun elinkierron kannalta välttämättömien isäntäkalojen, lohikalojen vähäisyys Karvianjoessa. Toimet kannan pelastamiseksi ovat siis välttämättömiä.