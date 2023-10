Kaksi uutta ravintolaa sai lokakuussa Chaîne des Rôtisseurs -ravintolakilven / Kuokkalan Kartano ja Ravintola OR

”Chaîne des Rôtisseurs-kilpi myönnetään ravintoloille, joissa on aito intohimo makujen kehittämiseen ja viinien yhdistäminen niihin. Rôtisseurs-kilven saaminen on osoitus kyvystä kehittää makuja tähän päivään ja taidosta luoda asiakkaille sellaisia makuelämyksiä, että ne jäävät mieleen. Kilpi on ikään kuin lupaus, että ravintolassa annos voi viedä arjen yläpuolelle.” toteaa Chaîne des Rôtisseurs-kilven luovuttanut Chaîne des Rôtisseurs Finlanden valtavouti Johanna Hornborg-Ojala.

Kuokkalan Kartano sai kilven 5.10 ja sen vastaanottivat Kartanon ravintoloitsija ja keittiömestari Sami Sorvoja sekä ravintolapäällikkö Miia Sironen. Arkkitehti Wii Lönnin suunnittelema Kuokkalan Kartano valmistui vuonna 1904 ja Sorvojan ja Sirosen luotsaama ravintola avattiin siellä vuonna 2021.

”Tämä on meille iso ja tärkeä asia. Mehän ollaan itse tiedetty, että miten hyviä me ollaan, mutta nyt siitä on sitten konkreettinenkin asia mittarina. Muutkin sen näkevät, kun astuu ovesta sisään, niin tietää saavansa hyvää ruokaa”, totesi Sorvoja kilven saatuaan.

Helsingin ydinkeskustassa legendaarisessn ja hiljattain täysin uudistetussa Hotelli Tornissa sijaitseva Ravintola OR tarjoilee selkeitä annoksia, huolella työstettyjä makukokonaisuudet ja loistavasti hyödynnettyjä kotimaisia laadukkaita raaka-aineita.

Hotelli Tornin hotellijohtaja Satu Näsärö totesi kilvenluovutustilaisuudessa ”Tulette huomaamaan, että ravintolamme ammattilaisista ja upeasta tiimistä välittyy jokaiselle se aito intohimo, jota Rôtisseurs-kilveltä edellytetään”.

Suomessa on tällä hetkellä noin 80 kilven saanutta ravintolaa. Kilpiravintoloiden auditointimalli on juuri uusittu ja ravintolat auditoidaan vuosittain.