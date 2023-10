Tuliset tangot ja upea elokuvamusiikki kohtaavat uudessa dramatisoidussa konsertissa Helsingissä ja Kokkolassa

Helmut Schlagerhauer on tangoprimas kuuman ja kostean Buenos Airesin sydämestä. Matkallaan Euroopassa hän eksyy nuoruuden kaupunkiinsa Berliiniin, eräälle sen rosoisista jazzklubeista, jota emännöi hänen takavuosien morsiamensa, kabareetähti ja baarinpitäjä, säkenöivä Greta Kreuzberg. Konsertissa kuullaan suurten saksalaisten elokuvasäveltäjien kuten Mischa Spolianskyn, Friedrich Holländerin, Robert Stolzin musiikkia Babylon Berlinin, Max Raaben ja Marlene Dietrichin henkeen. Vastapainoa tarjoavat mm. mestari Carlos Gardellin ja Astor Piazzollan tangot.

Kepeäksi käsikirjoitetun konsertin esittävät laulajat Reetta Ristimäki, Harri Kaitila ja Marko Puro. Soitinyhtyeessä soittavat klarinetisti ja saksofonisti Kimmo Leppälä, viulisti Mauri Saarikoski, kontrabasisti Ilkka Leppälä, harmonikkataiteilija ja bandoneon-soittaja Mikko Helenius sekä pianisti Marko Puro. Esityksen kuvasuunnittelu, puvustus ja maskeeraus on Artists at Risk -ohjelman turvin Venäjältä Suomeen 2022 saapuneen, kansainvälisesti tunnetun taitelijapariskunnan luoma. Anis Kronidova on kotimaassaan jo mittavan uran tehnyt puku- ja lavastesuunnittelija ja Pavel Semchenko kansainvälisesti tunnettu lavastaja, kuvataiteilija ja performanssitaiteilija. Työ on vienyt taiteilijapariskunnan jo ennen sotaa työskentelemään useita kertoja mm. Pariisiin ja Berliiniin.

Esitys nähdään ensimmäisen kerran 19.11. Kokkolan uusilla Kålkkåbra -oopperapäivillä, joita johtaa oopperalaulaja Minna-Leena Lahti. Tämän jälkeen erityisesti pikkujouluyleisön toivotaan suuntaavan Hämeentielle helsinkiläiseen KokoTeatteriin, jossa esitys nähdään kolmesti 22.11., 29.11. ja 15.12.

Reetta Ristimäki on useissa tyylilajeissa viihtyvä oopperalaulaja ja näyttelijä, jonka uralle on kertynyt jo yli 60 ensi-iltaa säännöllisen konsertti- ja keikkatoiminnan lisäksi. Hänen erityisiä intohimon kohteitaan ovat mm. 1920–1930-lukujen ja Saksan Weimarin ajan historia sekä kabaree. Ristimäki luotsaa omaa taiteellista tuotantotoimistoaan Greta Tuotantoa ja on uuden Helsingin oopperakesä -festivaalin taiteellinen johtaja. Hänen taiteilijanimensä Greta Kreuzberg on jäänyt elämään Berliinin opiskelijavuosilta 2000-luvun taitteesta.

Tenori Harri Kaitilan erityisen mielenkiinnon kohteena on kansainvälinen konserttitango. Hän on esiintynyt useiden festivaali- ja orkesterisolistivierailuiden lisäksi mm. Berliinin, Luxemburgin ja Slovakian filharmonioissa sekä Saksassa, Prahassa ja Brnossa. Yhteistyössä bandoneonisti Mikko Heleniuksen kanssa vuonna 2011 ilmestyi kansainvälisesti kiitettävät arviot saanut Un finlandés en Buenos Aires -albumi ja Kaitilan uusin tangoalbumi, syksyllä 2023 ilmestyvä Tango Málaga, esittelee Espanjassa asuvan säveltäjän Tapani Purasen sekä Kaitilan omia sävellyksiä. Helmut Schlagerhauer, Harri Kaitilan alter ego, on kulkenut hänen matkassaan jo vuodesta 2018.

Marko Puro on erityisesti epookin tunteva säveltäjä, sovittaja ja muusikko, joka toimii päivätyönään Metropolia Ammattikorkeakoulussa sävellyksen ja vapaan säestyksen lehtorina. Hänet tunnetaan useista teatteriprojekteista säveltäjänä, sovittajana ja tyylit taitavana teatterimuusikkona.

Esitys Kokkolan Kålkkåbra -oopperafestivaalilla Keski-Pohjanmaan Konservatorion salissa:

19.11. klo 18-19:15

Liput: netticket.fi

Esitykset KokoTeatterissa, Helsingin Hämeentiellä:

22.11. klo 19-20:30

29.11. klo 19-20:30

15.12. klo 19-20:30

Liput: kokoteatteri.fi

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: Reetta Ristimäki, reettari@gmail.com