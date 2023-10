Joutsan Keskisenlammella toteutetaan laaja lintuvesiruoppaus

Joutsan Kälän kylällä sijaitseva Keskisenlammen lintuvesi on maakunnan parhaita vesi- ja rantalinnuston elinalueita. Lampi on kuitenkin vähävetinen ja pitkälti soistunut, ja umpeenkasvu jatkuu. Nyt avovesialueita laajennetaan mittavalla ruoppaushankkeella, joka toteutetaan osana valtakunnallista Hydrologia LIFE -hanketta. Tavoitteena on lisätä esimerkiksi vesilintupoikueiden ruokailualueita.