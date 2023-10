Pohjois-Karjalan hiihtokausi käynnistyy lauantaina

Kontiolahden ensilumenlatu avataan lauantaina 21.10. kello 9. Tälle vuodelle lunta tehtiin noin 50 000 kuutiota, ja latu avataan viikko myöhemmin kuin edellisvuosina.

”Esimerkiksi viime vuonna sääolosuhteet olivat erittäin hankalat. Tänäkin syksynä sää olisi ladun perinteisenä ajankohtana lokakuun puolivälissä ollut lämmin ja sateinen. Nyt parin viikon sääennuste lupailee onneksi pikkupakkasia, mikä olisi hiihtäjille ja ladun ylläpidolle erinomainen tilanne”, sanoo latujen lumetuspalveluista vastaavan Kontiolahti Outdoorin Kimmo Turunen.

30 maajoukkuetta marraskuussa

Viime talvena Kontiolahden hiihtokausi venyi yli puolen vuoden pituiseksi, kun kevään viimeiset hiihtokilometrit kerättiin vappuhiihdoissa.

Turunen sanoo, että ensilumenlatu tuo tänäkin vuonna ampumahiihtomaajoukkueita Pohjois-Karjalaan.

”Suomen joukkue tulee paikalla GP-kisojen alla marraskuun puolivälissä. Muutamien muiden maajoukkueiden kanssa teemme valmisteluja loka-marraskuulle.”

Kauden suurin kansainvälinen kilpailu Kontiolahden ampumahiihtostadionilla on IBU-Cupin avaus. Tapahtumaan odotetaan noin 250 urheilijaa 30 eri maasta.

”Joukkueiden määrä IBU-cupissa on jopa suurempi kuin maailmancupissa. Yleisön kannalta erona on etenkin se, että IBU-cupiin osakilpailuun on maksuton pääsy”, Turunen sanoo.

Latu pitenee kuukauden aikana

Kauden avauksessa ladun pituus on 1,5 kilometriä. Latua jatketaan portaittain sääolosuhteiden mukaan siten, että marraskuun puolivälin GP-kisojen alla latua on noin kolme kilometriä.

”GP-kisoissa ja IBU-cupissa radat tarjoavat kilpaurheilijoiden kaipaamia korkeuseroja”, Turunen sanoo.

Päivälippujen hinnat ovat säilyneet ennallaan viime vuoteen verrattuna.

”Aikuisilla päivälipun hinta on 15 euroa sekä eläkeläisillä, opiskelijoilla ja 13-17-vuotiailla 10 euroa. 12-vuotiaat ja nuoremmat hiihtävät maksutta. Tällä haluamme kannustaa etenkin lapsia ladulle.”

INFO: Latu ja latukahvila auki päivittäin

Kontiolahden ensilumenlatu avataan lauantaina 21.10. kello 9.00.

Ladun pituus on kauden avauksessa 1,5 km. Latua jatketaan kolmeen kilometriin marraskuun puoliväliin mennessä.

Latu-uralle levitetään 50-70 sentin kerros edellistalvena tykitettyä ja sahanpurun alla kesän yli varastoitua lunta.

Lipunmyynti ja kahvila palvelevat päivittäin Kontiolahden ampumahiihtostadionin päärakennuksessa kello 8.30-20. Latuvalot ovat päällä kello 21 asti.

Latu ei ole hiihtäjien käytettävissä huoltotaukojen aikana (tarvittaessa päivittäin kello 13-14) sekä kilpailujen aikana, esimerkiksi IBU-cup-viikolla 27.11.-3.12.