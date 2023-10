Pikaraitiotie houkuttelee Espooseen yrityksiä, asuntorakentamista ja investointeja

Tilastot ja tutkimukset -kuukausitiedote lokakuu 2023 11.10.2023 12:48:06 EEST | Tiedote

Espooseen ja Espoosta muuttaneiden taustoja 2021 -julkaisu on valmistunut. Espoon kaupungin taskutilasto 2023 on ilmestynyt. Espoon väestö oli elokuun lopussa ennakkotietojen mukaan 310 910 asukasta. Elokuussa työttömiä 6,5 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Eetvartti 3/2023 on julkaistu.