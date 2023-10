Keusoten palvelujen verkostosuunnitelman työstäminen etenee

Kuljetuspalveluyritykseen tehtiin kyberhyökkäys: tietoturvaloukkauksen kohteena myös Keusoten asiakkaita 28.9.2023 15:24:27 EEST | Tiedote

Inkontinenssituotteiden kuljetuspalvelusta vastaava Westlog Oy on joutunut kyberhyökkäyksen kohteeksi, mikä on vaarantanut asiakkaiden henkilötietojen salassa pitämisen. Henkilötietovuoto on kohdistunut yli 4000 Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) asiakkaaseen.