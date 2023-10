Sähkövarastot yleistyvät: Carunan verkkoon liitetään ensi vuonna ainakin 15 akkua

Jättimäisiltä puhelimen powerbankeilta näyttävät teollisen kokoluokan sähkövarastot yleistyvät Suomessa. Tämänhetkisen tilanteen mukaan Carunan jakeluverkkoon liitetään ensi vuonna vähintään viisitoista akkua.

Teollisuusluokan akuista puhuttaessa akkujen koot ja tehot ovat megawattien luokkaa. Nyt Carunan verkkoon liitettävät akut ovat kapasiteetiltaan hieman yli megawatin kokoisia.

Carunan verkkoon on suunnitteilla myös suurempia akkuhankkeita. Niiden koot liikkuvat jopa 15 megawatin tehoissa.

Sähkövarastoja voidaan käyttää useaan tehtävään sähköverkossa ja asiakkaiden omissa sähköjärjestelmissä. Nyt Carunan verkkoon liitettävien sähkövarastojen pääasiallinen tehtävä on toimia kantaverkkoyhtiö Fingridin taajuusreservimarkkinoilla tasapainottamassa koko sähköverkon taajuutta. Sähkövarastoja voidaan käyttää myös paikalliseen joustoon, jolloin akku tukee paikallista jakeluverkkoa tasaamalla kulutus- tai tuotantopiikeistä aiheutuvaa kuormaa.

Akut auttavat sähköjärjestelmää joustamaan

Tyypillisesti tällä hetkellä akku on osa kulutusliittymää.

“Esimerkiksi kauppakeskuksessa, jossa on aurinkopaneelit, voi olla myös akku, johon aurinkopaneeleista syötetään energiaa varastoon. Akkujen avulla kiinteistön oma sähköntuotanto saadaan tehokkaammin käyttöön ja akun avulla on mahdollista tasata liittymän kulutushuippuja. Lisäksi akkua on mahdollista ladata edullisilla tunneilla ja käyttää sähköä suoraan akusta kalliilla tunneilla”, Carunan myynti- ja asiakaspäällikkö Joni Kokkonen sanoo.

Se, mikä nyt on uutta, on sellaisten akkujen lisääntyminen, joiden tehtävä on ainoastaan toimia sähköverkossa esimerkiksi osana kantaverkon reservimarkkinaa. Kun verkossa tulee tilanne, jossa kulutus on tuotantoa isompaa, akut voivat syöttää sähköä verkkoon ja näin tasata verkon tilannetta. Toisaalta kun tuotantoa on paljon, akut voivat ottaa sähköä verkosta.

“Tässä on taustalla etenkin uusiutuvan energian lisääntyminen. Uusiutuvan energian tuotanto on riippuvaista säästä, jolloin heilahtelu tuotannon ja kulutuksen välillä on suurempaa ja kulutuksen pitää pystyä joustamaan. Tarvitsemme verkkoon joustoa ja varastointimahdollisuuksia esimerkiksi pilvisten ja tuulettomien päivien varalle”, Kokkonen sanoo.

Akut voivat auttaa myös paikallisesti tasaamaan kulutusta ja tuotantoa siellä, missä sähköverkon nykyinen kapasiteetti ei kestä suurimpia kulutus- tai tuotantopiikkejä. Tällaisia voivat olla alueet, joissa sähkönkulutus tai -tuotanto on muutaman vuoden sisällä lisääntynyt hurjasti esimerkiksi sähköistyvän lämmityksen, aurinkovoiman tai tuulivoimaloiden takia.

Suomessa verkko on hyvässä kunnossa ja sähkönjakelu edullista

Suomen jakeluverkot ovat erittäin hyvässä kunnossa verrattuna eurooppalaisiin sisarverkkoihin. Kun verkkoon liitetään akku, verkon pitää olla tarpeeksi vahva, että se pystyy ottamaan vastaan ja syöttämään sähköä verkkoon. Hyvät verkot ja sähkönjakelun edullinen hinta verrattuna muuhun Eurooppaan tekevät Suomesta houkuttelevan investointikohteen.

“Akut nähdään olennaisena osana energiamurrosta ja puhdasta siirtymää. Koska ollaan osittain uuden asian edessä, joustoratkaisut edellyttävät tiivistä yhteistyötä asiantuntijoiden, asiakkaiden, hankekehittäjien ja verkkoyhtiöiden välillä.”