Helmarit nimetty lokakuun UEFA Nations League -otteluihin

Päävalmentaja Marko Saloranta nimesi joukkueensa lokakuun UEFA Nations League -otteluihin torstaina mediatilaisuudessa Helsingissä. Ryhmässä ei nähdä isoja muutoksia – kaikki joukkueeseen nimetyt pelaajat olivat mukana jo syyskuussa, jolloin Suomi avasi uuden kilpailun voittamalla Slovakian Turussa ja Romanian Bukarestissa.

Kuusi pistettä kerännyt Suomi johtaa lohkoaan B-liigassa – Slovakia ja Kroatia ovat kolmessa pisteessä ja Romania pisteittä. Nousu A-liigaan antaisi Suomelle erinomaiset lähtöasetelmat vuoden 2024 EM-karsintoihin ja takaisi paikan EM-jatkokarsinnoissa. EM-karsinnat pelataan samalla järjestelmällä kuin Nations League, lue lisää >>

Helmarit kohtaa Kroatian kahdesti lokakuun lopussa. Kotiottelu pelataan Helsingissä Bolt Arenalla perjantaina 27. lokakuuta kello 18.45. Kroatia emännöi Suomea Sibenikissä tiistaina 31. lokakuuta Suomen aikaa kello 18.00. Ottelut ovat katsottavissa Yle TV2:ssa.

Kotiottelussa juhlistetaan naisten A-maajoukkueen 50-vuotista taivalta, joka käynnistyi Suomen ja Ruotsin välisellä maaottelulla Maarianhaminassa vuonna 1973. Otteluun on myyty jo yli 6000 lippua, ja on hyvin todennäköistä, että ottelussa tehdään uusi Helmareiden yleisöennätys (pl. arvokisat).

Ottelutapahtumaan on kutsuttu kaikki entiset Helmareiden pelaajat, joista ensimmäisten maajoukkueiden pelaajat toimivat kotijoukkueen pelaajien saattajina sisääntulossa. Lisäksi ottelutapahtumassa luodaan yhdessä kaikkien aikojen suurin Helmarit-tifo sekä lauletaan yhdessä syntymäpäivälaulu Helmareille.

Median edustajat voivat hakea akkreditointia kotiotteluun Kroatiaa vastaan tiistaihin 24. lokakuuta mennessä. Kroatia-kotiottelun akkreditointi >>

Helmarit lokakuun UEFA Nations League -otteluissa:

Tinja-Riikka Korpela, AS Roma

Anna Tamminen, Hammarby IF

Milla-Maj Majasaari, IK Uppsala Fotboll

Natalia Kuikka, Portland Thorns

Joanna Tynnilä, Brann

Eva Nyström, Hammarby IF

Elli Pikkujämsä, Racing Louisville

Emma Koivisto, Liverpool FC

Nora Heroum, Sampdoria

Tiia Peltonen, Fortuna Hjørring

Emma Peuhkurinen, KIF Örebro

Katariina Kosola, BK Häcken

Eveliina Summanen, Tottenham Hotspur FC

Oona Siren, KuPS

Anni Hartikainen, KuPS

Olga Ahtinen, Tottenham Hotspur FC

Ria Öling, FC Rosengård

Emmi Alanen, Kristianstads DFF

Sanni Franssi, Real Sociedad

Linda Sällström, Vittsjö GIK

Jutta Rantala, Leicester City FC

Heidi Kollanen, KIF Örebro

Oona Sevenius, Como

Lisätiedot:

NAISTEN A-MAAJOUKKUE

Eveliina Parikka, tiedottaja

040 732 3708

eveliina.parikka@palloliitto.fi

SUOMEN PALLOLIITTO

Roope Kuisma, tiedottaja

040 729 8473

roope.kuisma@palloliitto.fi