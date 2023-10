Kennelliitto palkitsee 22 Sankarikoiraa ihmishenkien pelastamisesta

Tänä vuonna sankarikoiran arvolla palkitaan labradorinnoutaja Alma, tsekinpaimenkoira Alma, rottweiler Carlos, dobermanni Jedi, shetlanninlammaskoira Lara, walesinspringerspanielit Lara ja Viivi, berninpaimenkoira Leevi, monirotuinen Lenni, monirotuinen Luna, sileäkarvainen collie Nasta, hovawart Netta, mittelspitz Pekko, kultainennoutaja Peppi, jackrussellinterrieri Ritu, saksanpaimenkoira Roope, monirotuinen Rosso, suomenpystykorva Ryyti, bretoni Selma, hollanninpaimenkoira Unto, kääpiösnautseri Vili ja rottweiler Vilma.

Kunniamaininnan saavat dreeveri Ansa, jackrussellinterrieri Barbi, suursnautseri Bruno, sileäkarvainen collie Diego, monirotuinen Eddie, monirotuinen Jeti, pitkäkarvainen collie Joosef, monirotuiset Lambi ja Strelka, lapinporokoira Lissu, monirotuinen Lola, suomenlapinkoira Pete, samojedinkoira Sisu, monirotuinen Tilda, slovakiancuvac Ukko, ranskanbulldoggi Uuno ja kääpiövillakoira Vili.

Kennelliitto on palkinnut koiria sankariteoista jo 1970-luvulta lähtien. Sankarikoira-arvonimiä myönnettiin ensimmäisen kerran vuonna 1997. Sankarikoira® on Kennelliiton rekisteröimä tavaramerkki. Kennelliitto myöntää Sankarikoira-arvoja koirille, jotka ovat merkittävästi vaikuttaneet siihen, että yksi tai useampi ihmishenki on pelastunut. Koira voi saada Kennelliiton kunniamaininnan myös muista sankariteoista.

Sankarikoirat palkitaan joulukuussa Koiramessuilla Helsingissä. Palkitsemisessa on mukana Kennelliiton yhteistyökumppani Agria Eläinvakuutus.

Koira ilmaisi sairaskohtauksesta



Dobermanni Jedi herätti omistajansa ja alkoi sen jälkeen tökkimään omistajansa puolisoa. Omistaja alkuun ihmetteli koiran toimintaa, mutta ymmärsi pian, että jotain voi olla hätänä. Puolison verensokeriarvot olivat hyvin alhaiset. Jedin omistaja sai puolisonsa hereille ja annettua hänelle apua tilanteessa. Jedin päättäväisen toiminnan ansiosta tilanne päättyi hyvin.

Shetlanninlammaskoira Lara oli hoidossa toisen koiran kanssa Laran omistajan siskon luona. Vasta pentuikäinen Lara oli yöllä herättänyt siskon levottomalla käytöksellään. Sisko oli ihmetellyt koiran toimintaa, mutta samalla huomannut hänen miehensä olevan hiestä märkä. Sisko oli välittömästi ymmärtänyt, että miehen verensokerit ovat todella alhaiset. Sisko sai annettua pikaisesti apua miehelleen ja paikalle kutsuttiin myös ambulanssi. Ilman Laraa tilanne olisi voinut päättyä todella huonosti.

Berninpaimenkoira Leevi oli omistajiensa kanssa mökillä. Mökillä toinen omistajista alkoi tuntea kipua rinnassaan, mutta he jäivät vielä mökillä ajateltuaan, että kyseessä on närästys. Leevi alkoi kuitenkin käyttäytyä oudosti ja levottomasti läähättäen ja vinkuen. Omistajat päättivät lähteä kotiin. Kotimatkalla omistajat soittivat ambulanssin paikalle oireiden edelleen jatkuessa. Ambulanssihenkilökunta vahvisti, että kyseessä oli sydäninfarkti ja omistaja vietiin kiireellä sairaalaan. Leevin käytös palasi tämän jälkeen normaaliksi. Leevin toiminnan ansiosta tilanne päättyi hyvin.

Mittelspitz Pekko herätti toisen omistajistaan keskellä yötä hyppimällä hänen päällään ja haukkumalla. Herätetty omistaja huomasi, että toisella omistajalla on sydänkohtaukseen viittaavia oireita, eikä tämä ollut itse saanut herätettyä vieressä nukkuvaa omistajaa. Paikalle soitettiin ambulanssi, joka vei toisen omistajan sairaalaan hoitoon. Ilman Pekkoa tilanne olisi päättynyt huonosti.

Koira löysi eksyneen tai apua tarvitsevan ihmisen



Labradorinnoutaja Alma oli iltalenkillä omistajansa kanssa, kun se alkoi haukkua metsän suuntaan. Normaalisti koira ei hauku, joten omistaja katsoi mille koira haukku. Metsässä puun takaa hän löysi hangessa maanneen henkilön. Omistaja vei koiran kotiin ja lähti auttamaan henkilöä, joka oli hangessa ilman hanskoja, takkia ja hattua. Lämpötila ulkona -20 astetta. Omistaja auttoi henkilön kotitaloonsa lämpimään. Ilman Alman havaintoa tilanne olisi päättynyt huonosti.

Tsekinpaimenkoira Alma oli autossa kyydissä. Auton kääntyessä pihasta alkoi Alma haukkumaan vastakkaiseen suuntaan pimeään. Poikkeuksellisen voimakkaan haukkumisen vuoksi auton kuljettaja kääntyi Alman haukkumaan suuntaan tarkastamaan tilanteen, mistä hän löysi maassa maanneen henkilön. Henkilö oli kaatunut jäällä, lyönyt päänsä ja menettänyt tajuntansa. Henkilön päässä oli kaatumisen seurauksena verta vuotava haava. Paikalle kutsuttiin ambulanssi, joka vei kaatuneen hoitoon. Alman valppauden vuoksi kaatunut henkilö pelastui.

Monirotuinen Lenni löysi talon sisäpihalla kaatuneen muistisairaan vanhuksen. Lenni oli alkanut haukkua ja vetää omistajaansa vanhusta kohti. Omistaja ei ollut nähnyt pimeässä mitään poikkeavaa. Vanhus oli lähtenyt kotoaan yöllä vähissä vaatteissa liikkeelle. Paikalle kutsuttiin ambulanssi, joka vei vanhuksen hoitoon. Lennin ansiosta tilanne päättyi hyvin.

Monirotuinen Luna oli aamulenkillä omistajansa kanssa, kun se pysähtyi äkisti ja jäi tuijottamaan läheisen pikkutien suuntaan. Omistaja hoputti Lunaa eteenpäin, mutta koira ei liikkunut. Lopulta omistaja huomasi liikettä ojan pientareella. Omistaja laittoi Lunan kiinni puuhun ja kävi tarkastamassa tilanteen. Heinikosta löytyi kaatunut vanhus, joka oli lähtenyt vähissä vaatteissa hakemaan postia. Vanhus ei ollut itse päässyt ylös ja oli jo muutaman tunnin maannut maassa. Omistaja haki paikalle apua ja yhdessä he yrittivät nostaa vanhusta pystyyn kuitenkaan siinä onnistumatta. Paikalle soitettiin ambulanssi, joka vei vanhuksen hoitoon. Lunan havainnon ansiosta vanhukselle saatiin apua.

Sileäkarvainen collie Nasta oli omistajansa kanssa aikaisin aamulla lenkillä, kun se reagoi voimakkaasti metsän suuntaan. Omistaja ei nähnyt pimeässä mitään ja meni lähemmäs katsomaan, että mille Nasta haukkuu. Tien reunassa pusikossa makasi huonossa kunnossa ollut henkilö. Omistaja soitti ambulanssin, joka vei henkilön hoitoon. Ilman Nastaa omistaja ei olisi huomannut apua tarvitsevaa henkilöä.

Hovawart Netta oli ollut omistajan toipuessa leikkauksesta 13-vuotiaan tuttavatytön kanssa iltalenkillä. Kesken lenkin koira oli alkanut vetää ulkoiluttajaa eri suuntaan kuin oli tarkoitus kulkea. Nuori ulkoiluttaja ymmärsi koiraa hyvin ja hetken päästä he löysivät loukkaantuneen vanhuksen. Vanhus oli ollut liikkeellä vähissä vaatteissa. Tyttö soitti isälleen, joka hälytti paikalle ambulanssin. Hoitohenkilökunta kiitteli koiran ja tytön toimintaa. Netan ansiosta vanhus saatiin hoitoon.

Kultainennoutaja Peppi toimi vapaaehtoisen pelastuspalvelun riveissä kadonneiden henkilöiden etsintään koulutettuna pelastuskoirana. Peppi omistajineen hälytettiin apuun etsimään kadoksissa ollutta vanhusta. Ilta alkoi jo kääntyä yöhön ja lämpötila oli viilentynyt huomattavasti päivästä, kun Peppi löysi vanhuksen kylmettyneenä maasta. Pepin ansiosta vanhukselle saatiin ajoissa apua ja tilanne päättyi hyvin.

Saksanpaimenkoira Roope oli omistajansa kanssa aamulenkillä ja sienestämässä, kun omistaja oli kaatunut märkiin lehtiin ja lyönyt päänsä. Koira oli yrittänyt raahata omistajaansa metsästä tietä kohti. Koira oli jäänyt makaamaan omistajansa päälle ja haukkunut kovaa saaden lähellä kulkeneen henkilön huomion. Henkilö oli tullut katsomaan mikä on hätänä ja löytänyt Roopen omistajan. Henkilö soitti paikalle apua ja kylmettynyt omistaja saatiin hoitoon. Roopen sinnikkään toiminnan ansiosta tilanne päättyi hyvin.

Bretoni Selma oli lenkillä omistajansa kanssa, kun se oli lähtenyt omistajan komennoista huolimatta omaan suuntaansa. Muutaman sadan metrin päässä Selma oli pysähtynyt ja alkanut haukkumaan. Omistaja oli ihmetellyt, että mille koira haukkuu. Omistaja löysi Selman avulla lähes kaksi vuorokautta kadoksissa olleen henkilön erittäin kylmettyneenä. Paikalle hälytetty ambulanssi vei kriittisessä tilassa olleen vanhuksen sairaalaan. Selman ansiosta tarinalla on onnellinen loppu.

Hollanninpaimenkoira Unto alkoi käyttäytyä levottomasti kotonaan ja säntäili ovelta toiselle yrittäen nähdä ikkunoista ulos. Unton omistaja kävi katsomassa, että mille koira haukkuu ja näki ulkona tiellä makaavan vanhuksen. Vanhus oli kaatunut liukkaalla ja murtanut lonkkansa. Omistaja vei vanhukselle vilttejä lämmikkeeksi ja soitti paikalle ambulanssin. Vanhus saatiin Unton ansiosta hoitoon.

Kääpiösnautseri Vili lähti omistajansa kanssa aamulenkille. Omistaja alkoi ihmetellä, kun Vili yhtäkkiä kääntyi äkisti ja veti omistajaansa määrätietoisesti perässään. Omistaja katsoi tarkemmin ja huomasi Vilin havaitsemassa suunnassa hangessa maanneen henkilön. Paikalle osunut toinen henkilö auttoi Vilin omistajan kanssa henkilön ylös hangesta ja hangessa ollut henkilö saatiin lämpimään. Vilin tarkkaavaisuuden ansiosta tilanne päättyi hyvin.

Rottweiler Vilma oli omistajansa kanssa iltalenkillä, kun se alkoi vetää omistajaansa kohti laskuojaa. Omistaja oli otsalampun avulla katsonut, että mihin Vilma reagoi ja huomasi ojassa makaavan henkilön. Henkilön vaatteet olivat kastuneet ja jäätyneet pakkasessa. Omistaja soitti hätäkeskukseen ja paikalle tullut ambulanssi vei kylmettyneen henkilön hoitoon. Vilman havainto pelasti henkilön ja tilanne päättyi hyvin.

Koira hälytti tulipalosta



Walesinspringerspanielit Lara ja Viivi olivat omistajansa kanssa mökillä, kun ne herättivät omistajan haukkumalla ja hyppimällä häntä vasten. Koirat eivät reagoineet omistajan komennuksiin ja omistaja kuuli haukkumisen läpi palohälyttimen äänen. Mökki oli jo ilmiliekeissä. Omistaja otti lapsensa ja koirat mukaansa ja he pakenivat nopeasti palavasta mökistä. Paikalle saapunut palokunta sammutti palon, mutta mökki tuhoutui korjauskelvottomaksi. Laran ja Viivin ansiosta perhe pelastui mökistä.

Suomenpystykorva Ryyti herätti omistajansa keskellä yötä haukkumalla. Omistaja ihmetteli koiran hätää ja samalla haistoi käryn. Alakerran keittiössä oli syttynyt tulipalo. Ryytin ansiosta paikalle saatiin apua ja tilanteesta selvittiin ilman henkilövahinkoja.

Koira pelasti vaaratilanteesta

Rottweiler Carlos juoksi toisen koiran kanssa keväällä ohuelle jäälle. Koirien omistaja juoksi perään ja kutsui koiria luokseen, mutta ennen koirien reagointia toinen niistä putosi jäihin. Hieman myöhemmin myös omistaja ja Carlos putosivat jäihin. Carlos sai itsensä ylös vedestä ja sai autettua myös omistajansa ylös. Valitettavasti toista koiraa he eivät onnistuneet pelastamaan. Carlosin ansiosta omistaja pääsi ylös jäisestä vedestä.

Jackrussellinterrieri Ritu oli perheensä kanssa mökkipihassa, kun se säntäsi mökin terassia ja perheen pientä lasta kohti haukkuen. Ritun omistajat näkivät, että kyy oli aivan lapsen vieressä. Ritu lähti käärmeen perään ajaen sitä takaa. Hieman myöhemmin Ritun vointi huononi ja selvisi, että kyy oli ehtinyt purra sitä vatsan alueelle. Ritu taisteli urheasti ja toipui lopulta täysin. Ritun urhean toiminnan ansiosta perheen lapsi selvisi kunnossa tilanteesta.

Monirotuinen Rosso oli omistajan ja hänen ystäviensä kanssa rannalla. Yksi ystävistä oli lähtenyt uimaan. Rosso havahtui hetken päästä ja hyppäsi veteen. Ystävä oli vedessä elottomana kasvot veden alla. Rosso oli tarttunut omistajansa ystävää ranteesta ja vetänyt hänet rantaa kohti. Omistaja ja muut ystävät havahtuivat tilanteeseen ja tulivat apuun. Ystävä vietiin hoitoon ja Rosson ansiosta hän selvisi tilanteesta.

