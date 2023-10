Ruotsalaistaiteilija Roland Perssonin ensimmäinen museonäyttely Suomessa: Twisted Realities tarkastelee todellisuutta toisin –Tiedotustilaisuus torstaina 26.10. klo 10 Pohjanmaan museossa

MEDIAKUTSU

Roland Perssonin Twisted Realities yksityisnäyttelyn tiedotustilaisuus

Tervetuloa ruotsalaistaiteilija Roland Perssonin Twisted Realities yksityisnäyttelyn tiedotustilaisuuteen torstaina 26.10. klo 10 Pohjanmaan museossa, Museokatu 3, Vaasa.

Tilaisuudessa paikalla ovat taiteilija Roland Persson, näyttelyn työryhmän jäsenet Sofia Olander, näyttelypäällikkö Maaria Salo ja amanuenssi Janna Sirén. Näyttelyn on tuottanut Vaasan kaupungin museot yhteistyössä taiteilijan kanssa ja se on ensimmäinen taiteilijan museaalinen yksityisnäyttely Suomessa.

Tietoa haastattelumahdollisuuksista ja antaa näyttelypäällikkö Maaria Salo. Haastatteluita on mahdollista sopia myös ennen tiedotustilaisuutta. Median edustajat voivat mahdollisuuksien mukaan haastatella taiteilijaa näyttelyn rakentamisen ohessa ja iltaisin 24.-25. lokakuuta, kun taiteilija on jo Vaasassa.

Tiedotuskuvat: https://kuvapankki.vaasa.fi/s/o/sRVxcD6Cp1qRPaDc

TIEDOTE

Roland Perssonin ensimmäinen museonäyttely Suomessa – Twisted Realities tarkastelee todellisuutta toisin

Kuvanveistäjä Roland Persson yhdistää teoksissaan maagisella tavalla kolmiulotteista hyperrealismia ja syvällistä psykologista pohdintaa. Installaatioista, veistoksista ja piirustuksista koostuva näyttely on esillä Pohjanmaan museossa 27.10.2023–31.3.2024.

Kuvanveistäjä Roland Perssonin (s.1963)Twisted Realities yksityisnäyttely tuo mukanaan Pohjanmaan museoon katsojaa hämmentävän nurinkurisen todellisuuden. Installaatioista, veistoksista ja piirustuksista koostuva näyttely sisältää neljä tilallista kokonaisuutta, joissa esiintyvät naturalistiset illuusiot toimivat eräänlaisina todellisuuden vääristyminä. Taiteilija on toteuttanut näyttelyä varten täysin uusia teoksia, jotka asettuvat vuoropuheluun hänen aiemman tuotantonsa kanssa.

Oman erillisen kokonaisuuden muodostaa museaalisuutta kommentoiva huone, jonka lähtökohta on luonnontieteellisessä kategorisoinnissa ja esittämistavassa. Eikä ole sattumaa, että näyttely esitetään samassa talossa, missä sijaitsee luonnontieteellinen perusnäyttely Terranova.

Perssonin tuotantoa on nähtävissä 27.10.2023–31.3.2024 Pohjanmaan museossa. Näyttelyn on tuottanut Vaasan kaupungin museot yhteistyössä taiteilijan kanssa ja se on ensimmäinen taiteilijan museaalinen yksityisnäyttely Suomessa.

Hämmentävää nurinkurisuutta

Tukholmassa asuva ja työskentelevä Roland Persson kuuluu maansa eturivin taiteilijoihin. Taiteilija tunnetaan erityisesti surrealistisista silikoniveistoksistaan, jotka käsittelevät ihmisen ja luonnon välistä suhdetta ja joissa luonto toimii symbolisena tai vertauskuvallisena lähteenä. Veistosten materiaali silikoni voidaan valuprosessin aikana itsessään värjätä, mikä antaa teoksiin realistisen vaikutelman.

Vaikka Persson kertoo kuvaavansa aiheitaan realistisesti, näyttelyn installaatiot haastavat katsojansa miettimään, mitä teokset todella tarkoittavat. Realistisesta vaikutelmasta huolimatta kuvatut luontoaiheet, kuten monimetriseksi levittäytyvä jättilumme, näyttäytyvät ihmisen käsissä oudolla tavalla väärinkohdeltuina ja hieman nyrjähtäneinä. Teosten aihe luonto toimii taiteilijan alitajunnan ja tunteiden heijastuspintana, johon erilaiset metaforat tuntuvat latautuvan kuin itsestään erilaisina twisteinä ja nurinkurisuuksina.

Installaatioiden lisäksi näyttelyssä on esillä piirustuksia. Piirtäminen prosessina on taiteilijalle perustavanlaatuista – yhtäältä hidasta veistoksen luonnostelua ja toisaalta itsenäinen, tärkeä ilmaisumuoto. Suurikokoiset piirustukset muodostuvat yksittäisistä pisteistä, jotka ajan kuluessa luovat yhdistettynä kokonaiskuvan.

Teoksiin kätkeytyy tunteita

Persson yhdistelee töihinsä myös psykologista käsitteellisyyttä. Taiteilija on valmistunut Uumajan taidekorkeakoulusta vuonna 1993, minkä jälkeen hän on jatkanut opintojaan Tukholman Kuninkaallisessa taidekorkeakoulussa valmistuen kuvanveistäjäksi vuonna 1999. Perssonin osaamista täydentää myös henkilökohtainen kiinnostus teoreettiseen psykoanalyysiin, mikä heijastuu vahvasti hänen tuotantoonsa.

Tunteet, kuten pelko, suru, seksuaalisuus ja kuolema kiinnostavat taiteilijaa ja ne usein ilmentyvätkin teoksissa. Vahva käsitteellisyys on muistutus siitä, että taideteokseen sisältyy muutakin kuin havaittu todellisuus. Tuotannosta voidaan tunnistaa paitsi traagisen huumorin myös romantiikan ja vieraantuneisuuden elementtejä.