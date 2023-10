Heurekassa H18 Halloween -iltatapahtuma vain aikuisille perjantaina 3.11.

Vain aikuisille suunnatussa H18: Halloween Heurekassa -iltatapahtumassa on luvassa paljon halloween-teemaista ohjelmaa. Myös kaikki Heurekan näyttelyt ovat illan aikana auki normaalisti.

Heurekan tapahtumatorin lavalla koetaan ennennäkemättömän karmivaa tiedeteatteria. Lisäksi vangitseva burleskitaiteilija Theodora Rex tarjoaa juhlayleisölle opetusta burleskin saloihin.

Rollagga Escape Room esittää kammokujaelämys Kuiskausta. Kammokujaan mennään pienryhmissä non-stoppina koko illan ajan. Kuiskauksessa kävijä kohtaa mm. näyttelijöitä, pimeyttä, teatterisavua ja välkkyviä valoja.

Näyttelyssä Tekoäly – Me, Myself and AI päivystää Pepperin hautaustoimisto. Hautaustoimistossa pääsee esimerkiksi kokeilemaan, miltä tuntuu pötkötellä oikeassa ruumisarkussa. Tiedettä pallolla -näyttelykohteella nähdään puolestaan pysäyttävä esitys ilmastonmuutoksen vaikutuksesta ihmiseen ja maailmaan.

Heurekan ulkonäyttelyalueelle tiedepuisto Galileihin saapuu Karaoke Caravan, joka viihdyttää innokkaita laulajia koko illan ajan. Planetaariossa esitetään illan aikana mystistä Aurora-elokuvaa, joka kertoo lumoavista revontulista sekä esi-isiemme uskomuksista niiden takana.

Työpajoissa pääsee taiteilemaan hohtavia ja varmasti uniikkeja kangaskasseja, määrittämään laboratoriossa oman veriryhmänsä sekä saamaan virtaa verestä. Jossain päin Heurekaa on myös salainen liskodisko, joka paljastuu vain valveutuneimmille ja tarkkaavaisimmille.

Auditoriossa kuullaan asiantuntijapuheenvuoroja kauhusta ja kuolemasta. Teologian tohtori ja kuolemantutkija Miia Kontro käsittelee puheenvuorossaan suomalaisia kuolemanrajakokemuksia. Konservaattori Elina Lauren kertoo eläinten täyttämisestä eli taxidermiasta. Alue- ja kulttuuritutkimuksen dosentti Outi Hakola analysoi luennollaan kauhuelokuvien hirviöitä ja toiseuden pelkoa: miksi hirviöt synnyttävät kauhua ja millaisia hirviöitä meillä on tapana luoda? Illan päätteeksi obduktioteknikko Kalle Kilpiäinen vastaa kysymyksiin kuolleesta ruumiista.

Aikuisten iltatapahtuman liput ovat myynnissä ennakkoon Heurekan verkkolippukaupassa erikoishintaan 15 €/lippu. Lippuja myydään ovelta hintaan 17 €/kpl, jos niitä on jäljellä. Illan erikoisohjelman lisäksi kaikki Heurekan näyttelyt ovat koettavissa samalla lipulla. Museokortti, Heureka Club-vuosikortti, Kaiku-kortti tai Heurekan vapaaliput eivät käy maksuvälineenä tapahtumaan. Tapahtuman ikäraja on 18 vuotta. Tiederavintola ja näyttelyalueella olevat anniskelupisteet palvelevat koko illan ajan. Tiederavintolaan on mahdollista varata myös ennakkoon paikat Halloween-buffetiin ennen iltatapahtumaa.

Lisätietoja tapahtumasta ja sen ohjelmasta aikatauluineen:

Heurekan verkkosivuilta: https://www.heureka.fi/event/h18-halloween-3-11-2023/

tai

Tapahtumatuottaja Hanna Juutilainen, hanna.juutilainen@heureka.fi, puh. 040 9015 318