Kaukopään koulu Imatralla tulee suojella kaavoituksen keinoin

Raution Kaupunginosayhdistys ry toimitti ELY-keskukselle marraskuussa 2021 Kaukopään koulun suojelua koskevan esityksen. Suojelua perusteltiin muun muassa rakennuksen rakennus- ja ympäristöhistoriallisilla arvoilla. Asiassa on kuultu rakennuksen omistajaa Imatran kaupunkia, Museovirastoa ja Etelä-Karjalan liittoa sekä Väylävirastoa ja naapureita. Etelä-Karjalan museo ja ympäristöministeriö ovat myös saaneet mahdollisuuden tulla kuulluksi.

Arkkitehti Ilmari Lankisen suunnittelema funktionalistinen koulurakennus valmistui 1938. Hän suunnitteli myös koulun korotuksen kymmenen vuotta myöhemmin.

Rakennusperintölain mukaan rakennusperinnön suojeleminen asemakaava-alueella toteutetaan ensisijaisesti kaavoituksella maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) nojalla. Asemakaava-alueella sijaitseva kohde on kuitenkin mahdollista suojella rakennusperintölain nojalla, mikäli kohteella on valtakunnallista merkitystä, kohteen säilymistä ja suojelua ei voida turvata maankäyttö- ja rakennuslailla tai kohteen suojeluun rakennusperintölain nojalla on erityisiä syitä asemakaavoitustilanteen vuoksi.

Museovirasto on asiantuntijalausunnossaan todennut, että Kaukopään koulurakennuksella on ainakin paikallista merkitystä ja sillä voi olla maakunnallista merkitystä. Maakunnallinen merkitys täsmentyy käynnissä olevan Etelä-Karjalan modernin rakennuskannan inventoinnin yhteydessä. Rakennus on voimassa olevassa asemakaavassa sekä yleiskaavassa osoitettu suojeltavaksi rakennukseksi. Rakennuksella ei ole valtakunnallista merkitystä tai sellaista sisätilojen suojelun tarvetta, että suojelu rakennusperintölain nojalla olisi perusteltua, vaan kohteen säilyminen ja suojelu voidaan turvata kaavoituksen keinoin. Siten edellytyksiä kohteen suojelemiseksi rakennusperintölain nojalla ei ollut.

Päätös suojeluasiassa on lainvoimainen.