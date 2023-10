Gazan terveydenhuolto romahtanut – haavoittuneet vaarassa kuolla tunneissa

Guillemette Thomas, Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön sairaanhoidon koordinaattori, kertoo Jerusalemista:

Mikä on Gazan sairaaloiden tilanne?

Pohjois-Gazassa toimi enää muutamia terveydenhuollon laitoksia, mutta ne ovat käsittämättömän suuren paineen alaisia. Monet työntekijät ovat joutuneet pakenemaan etelään, koska Israelin iskut ovat jatkuvia. Jäljelle jääneet kollegamme sinnittelevät saarron takia tilanteessa, jossa heillä on vain rajoitetusti sähköä ja vettä käytössään.

Israelin viranomaisten antaman evakuointimääräyksen jälkeen yli miljoona gazalaista pakotettiin siirtymään Gazan kaistan eteläosiin. Kaikki ovat joutuneet tekemään vaikeita valintoja lähtemisen ja jäämisen välillä. Terveydenhuollon työntekijöillä vaihtoehtoina on joko hylätä potilas lähes varmaan kuolemaan tai jäädä hoitamaan potilasta, mutta vaarantaa samalla oman henkensä.

Jotkut päättivät jäädä ja jatkaa työtänsä riskeistä huolimatta. Työntekijöitämme on tällä hetkellä edelleen esimerkiksi Al-Shifan sairaalassa Gazan kaupungissa, jossa olemme hoitaneet palovammoista kärsiviä potilaita jo vuosia.

Tällä hetkellä terveydenhuollon työntekijät kärsivät samasta kohtalosta kuin muutkin gazalaiset. Gazaa on pommitettu jatkuvasti viimeisten 10 päivän ajan. Kollegoidemme mukaan monet lääkärit ja muut terveydenhuollon työntekijät ovat kuolleet konfliktin eskaloitumisen jälkeen.

Työntekijöidemme mukaan noin 800–1000 ihmistä haavoittuu joka päivä Gazassa. Luku sisältää vain ne, jotka onnistuvat pääsemään sairaalaan hakemaan hoitoa. Liikkuminen Gazassa on äärimmäisen vaarallista ja polttoainepulan takia vaikeaa, joten vain pahiten haavoittuneet hakeutuvat hoitoon. Konfliktin alkamisen jälkeen yli 9700 ihmistä on haavoittunut. He ovat vaarassa kuolla tuntien sisällä, koska heidän on lähes mahdotonta saada lääketieteellistä apua.

Onko Gazan terveydenhuoltojärjestelmä toiminnassa?

Terveydenhuoltojärjestelmän kyky hoitaa potilaita on jo romahtanut. Terveydenhuollon työntekijöillä ei ole enää mahdollisuutta hoitaa ihmisiä tai ottaa heitä vastaan asianmukaisesti. Kaikki hoitotoimenpiteet tehdään äärimmäisen huonoissa olosuhteissa, ja kaikkialla on pulaa henkilöstöstä, lääkkeistä ja lääketieteellisistä laitteista. Sairaalaan tulee jatkuvasti lisää vakavasti haavoittuneita potilaita, joilla on monimutkaisia vammoja, palovammoja, murtumia ja murskaantuneita raajoja.

Tuhannet ihmiset ovat hakeneet suojaa pommituksilta Al-Shifan sairaalasta. Al-Shifa on yksi ainoista paikoista Gazassa, jossa on vielä sähköä saatavilla. Polttoainetta generaattoreihin riittää vain vähän, enintään 24 tuntia. Ilman sähköä monet potilaat kuolevat, koska sitä tarvitaan erityisesti tehohoidossa, vastasyntyneiden hoidossa ja hengityslaitteiden toiminnassa. Lääkepulan vuoksi vaarassa ovat myös kroonisia sairauksia, kuten diabetesta ja syöpää sairastavat potilaat, sekä raskaana olevat naiset.

Mitä tiedämme etelään paenneiden ihmisten tilanteesta?

Etelään paenneet ihmiset tarvitsevat erityisesti vettä. Noin 60 prosenttia gazalaisista, yli miljoona ihmistä, elää ulkona ilman vettä ja terveydenhuoltoa. Perusterveydenhuoltoa ei ole saatavilla, koska klinikat ovat suljettuna ja hygieniaolosuhteet ovat huonot. Vakavien vammojen lisäksi hoitoa tarvitaan myös sairauksiin, jotka liittyvät huonoihin elinoloihin, kuten ripuliin, hengitystie- ja ihosairauksiin sekä nestehukkaan. Sairaudet voivat kehittyä nopeasti ja vaarantavat erityisesti vakavasti haavoittuneet, mukaan lukien naiset ja lapset. Puolet Gazan asukkaista on alle 18-vuotiaita. Gazassa ei ole enää terveydenhuoltojärjestelmää, joka voisi huolehtia heistä.

Mitkä ovat terveydenhuollon prioriteetit?

Sairaalat on saatava takaisin toimintaan. Tarvitaan säännöllisiä tulitaukoja, jotta lääkkeitä ja polttoainetta voidaan tuoda sairaaloiden käyttöön. Jos anestesialääkkeet loppuvat, kirurgit joutuvat lopettamaan leikkaamisen.

Miljoona ihmistä on joutunut jättämään kotinsa. He tarvitsevat humanitaarista apua välittömästi. Heille on tarjottava vettä, hygieenisiä olosuhteita ja perusterveydenhuoltoa ennen kuin heidän terveytensä huononee dramaattisesti.