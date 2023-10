Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset voimaan lokakuun lopulla

Talven tullessa ajokelit huononevat ja liikenteessä on jälleen aika ottaa käyttöön alennetut nopeusrajoitukset. Alennettujen rajoitusten avulla pienennetään pimeyden, hirvieläinten, märkien tienpintojen ja talviajan liukkaiden kelien aiheuttamaa kohonnutta onnettomuusriskiä.

Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitusperiaatteet

Maanteillä nopeus lasketaan talven ajaksi yleensä 80 kilometriin tunnissa. Joillakin tieosuuksilla nopeusrajoitus pudotetaan 70 tai 60 kilometriin tunnissa. 100 km/h nopeusrajoitus jää voimaan pääsääntöisesti teillä, joissa ajosuunnat on erotettu toisistaan sekä joillakin leveäkaistateillä.

Moottoriteillä rajoitukset laskevat 100 kilometriin tunnissa. Poikkeuksena vaihtuvien nopeusrajoitusten moottoriteillä voidaan pitää korkeammat rajoitukset voimassa marraskuun loppuun asti, jos sää- ja keliolot sen sallivat. Esimerkiksi 120 km/h rajoitus voi olla voimassa valoisalla ja hyvissä ajo-olosuhteissa vielä marraskuun ajan.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueen talvinopeusrajoitukset on esitetty liitteenä olevissa kartoissa maakunnittain.

Takaisin kesärajoituksiin siirrytään tavallisesti maalis-huhtikuun vaihteessa, kun päivät pitenevät ja ajo-olosuhteet paranevat. Vaihtuvien nopeusrajoitusten siirtymäaika moottoriteillä alkaa maaliskuun alusta.

Oikea tilannenopeus ja erottuvuus korostuvat talviaikaan

Talvirajoitukset tukevat turvallisempaa liikkumista. Rajoitusten avulla säästetään vuosittain arviolta kahdeksan ihmisen henki sekä estetään kymmeniä loukkaantumisia. Huonolla kelillä kuljettajan vastuulla on ajonopeuden sopeuttaminen vallitseviin olosuhteisiin – usein rajoitusmerkkiä alhaisemmaksi. Nopeuden alentaminen antaa lisäaikaa reagointiin ja lyhentää pysähtymismatkaa.



Talviaikana aiempaa suuri osa kulkemisesta tapahtuu pimeään aikaan. Jos lisäksi sataa vettä tai räntää, niin näkyvyys on ajoittain erittäin huono ja muita tielläliikkujia, kuten kävelijöitä ja pyöräilijöitä, on vaikea erottaa. Jalankulkijan kannattaakin huolehtia erottuvuudestaan heijastimien avulla. Polkupyörissä etuvalon lisäksi myös punainen takavalo on pakollinen pimeän tai hämärän aikaan liikuttaessa. Autoilijan on syytä varmistaa, että auton valokatkaisija on sellaisessa asennossa, että takavalot varmasti palavat myös hämärässä ja huonolla ajokelillä.

Alennetut rajoitukset tukevat energiansäästöä

Alennetut rajoitukset tukevat myös kestävän liikkumisen periaatteita, sillä niiden myötä esimerkiksi polttoaineen ja sähkön kulutus laskee, päästöt vähenevät, tien päällyste kuluu hitaammin ja rengasmelu pienenee.