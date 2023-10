Lintuinfluenssan tautivastustus esillä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston Tilavalvonta- ja lupafoorumissa

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston hybridinä järjestetty Tilavalvonta- ja lupafoorumi 18.10.2023 kokosi yhteen viranomaisia ja maatilaelinkeinon tuottajajärjestöjä. Puolivuosittain kokoontuvan foorumin tarkoituksena on tiedon ja näkemysten jakaminen ja vaihto toimintaan vaikuttavista ajankohtaisista ilmiöistä.

Ylijohtaja Marko Pukkinen avasi foorumin kuvaamalla aluehallinnon uudistuksen tilaa maatilaelinkeinon lupa- ja valvontaorganisaatioon kaavailtujen muutosten osalta.

"Uudistuksen tavoitteena on vahvistaa yhdenmukaisia lupa- ja valvontakäytäntöjä alueesta riippumatta. Kehittämisen periaatteena on monialaisuus. Tämä tarkoittaa ensisijaisesti lupa-, valvonta- ja ohjaustehtävien kokoamista perustettavaan uuteen monialaiseen virastoon", Pukkinen summasi.

Pukkinen totesi, että valtakunnallisesti ainutlaatuinen Tilavalvonta- ja lupafoorumi muuttanee muotoaan aluejaon uudistaessa toimintaa. Aluehallinnon uudistus astuu voimaan vuoden 2026 alussa.

Lintuinfluenssa korostuu toimintaympäristön huolena

Yksikönjohtaja Jaana Mikkola kertoi foorumille Ruokaviraston kuulumiset eläintautien tunnistamiseen, hyvinvointiin ja terveyteen liittyen. Suurimpana muutoksena hallinnonalalla nähtiin eläinten hyvinvointilain uudistuminen 1.1.2024 alkaen. Uudistus tuo muutoksia muun muassa erillisten sairastilojen vaatimuksiin eläinten pitopaikoissa. Ohjeita, tietojärjestelmämuutoksia sekä aiheeseen liittyvää koulutusta valmistellaan parhaillaan.

Ajankohtaisina eläintauteina Mikkola nosti esiin sekä lintuinfluenssan että afrikkalaisen sikaruton (ASF). Mikkola totesi hyvän tautisuojauksen olevan varmin keino estää afrikkalaisen sikaruton pääsy suomalaisiin sikaloihin. Tautia on tavattu useissa Euroopan maissa.

Lintuinfluenssan torjuntatyön myötä Ruokavirasto on korjannut turkiseläinten pitopaikkojen rekisterin yleisimmät ilmoituksenalaiset puutteet. Rekisterissä on parhaillaan 430 aktiiviseksi ilmoitettua turkiseläinten pitopaikkaa. Korkeapatogeenista lintuinfluenssaa on todettu turkistarhoilla tähän mennessä 31 tapausta, luonnonvaraisissa linnuissa 32 tapausta sekä lisäksi luonnonvaraisessa ketussa ja saukossa. Turkiseläinten lintuinfluenssakartoitukset toteutetaan kaikilla maan turkistarhoilla. Tartuntavyöhykkeellä on parhaillaan voimassa siipikarjan ja muiden lintujen ulkonapitokielto.

"Ensisijaista on edelleenkin estää taudin leviäminen ja selvittää missä virusta ilmenee", totesi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ympäristöterveydenhuollon yksikön päällikkö Matti Nyberg.

"Työtä jatketaan viranomaisyhteistyönä, ja myös yhteistyö viranomaisten ja elinkeinon harjoittajien kesken on tässä tärkeää", hän täydensi.

Aluehallintoviraston työsuojelu on tehnyt turkistiloille tarkastuksia eläinten lopettamistyön aikana. Työsuojelun vastuualueen johtaja Hanna Makkula kertoi, että tarkastuksista on paljastunut suojautumiskäytäntöjen kirjavuutta, mutta tilanne on parantunut työn edetessä. Suojautumista haastavat raskas työ ja alati muuttuvat olosuhteet, kuten myös ohjeistuksiin tehdyt päivitykset.

Lupa- ja valvontatyötä vihreä siirtymän ja satelliittivalvonnan kärjellä

Aluehallintovirastojen lupakäsittelyä koskeva vihreän siirtymän hankkeiden etusijamenettely tuli voimaan vuoden 2023 alussa. Etusija annetaan hankkeille, joiden toiminnassa on otettu huomioon ei merkittävää haittaa (DNSH) -menettely. Hankkeet liittyvät muun muassa vedyn, synteettisen metaanin, biokaasun ja vesivoiman tuotantoon sekä energiakaivojen rakentamiseen.

Pohjanmaan ELY-keskuksen valvontapäällikkö Ulf-Erik Häggvik kertoi peltovalvontojen määrän vähentyneen avuksi otetun satelliittiseurannan ansiosta. Satelliittiseurannan automaattijärjestelmä on niin sanottu oppiva teknologia, jota pyritään tulevina vuosina kehittämään ja laajentamaan muille valvonnan osa-alueille. Satelliittiseurannan osalta ELY-keskuksille on määrätty uutena laadunvalvontavelvollisuus.

ELY-keskusten kuluvan vuoden eläinvalvonnat ovat pitkälti valmistuneet. Selvityspyyntöihin vastattiin nopeasti ja prosessi oli sujuva. Haasteiksi Häggvik nimesi maastokatselmukset ympäristösopimuksiin liittyen. Ympäristösopimusten pinta-aloihin on tulossa muutoksia tilatasolla.

Häggvik muistutti lisäksi, että valtiontakaus maksuvaikeuksissa oleville tiloille on haettavissa ajalla 13.10–10.11.2023. Maatilojen investointitukihakemuksia on tullut runsaasti vuonna 2023; joukossa korostuvat erityisesti energiainvestoinnit.

Maatiloja askarruttavat susitilanne ja varautuminen eläintauteihin

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto (MTK) Keski-Pohjanmaan toiminnanjohtaja Jan-Ove Nymanin välittämissä elinkeinonharjoittajien terveisissä oltiin huolissaan pahenevasta susitilanteesta alueella, joka on uhka kotieläimille. Susikysymys sekä muita investointeihin ja tukiin liittyviä aloitteita oli välitetty tuoreeltaan maa- ja metsätalousministeriön ratkaistavaksi.

Elinkeinonharjoittajat peräänkuuluttivat viranomaisilta varautumista lintuinfluenssan leviämiseen broileritiloille. Tahoa askarrutti myös viranomaisten resurssien riittävyys tilanteessa, jossa usea eläintauteihin liittyvä kriisi ilmenisi rinnakkain.

Vastineena huoleen Nyberg kertoi ajankohtaisista eläintauteja koskevista varautumis- ja toimintasuunnitelmista. Valmiutta ylläpidetään koulutuksilla ja harjoituksilla. Ylijohtaja Pukkinen lisäsi, että Valtionvarainministeriö on reagoinut eläintauteihin tarvittavalla nopeudella, mahdollistaen esimerkiksi lisäresursoinnin lintuinfluenssaan liittyvään työhön.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston Tilavalvonta- ja lupafoorumi kokoontuu seuraavan kerran huhtikuussa 2024.





Tietoa eläinsuojelulain uudistuksesta Ruokaviraston verkkosivuilla.

Tietoa lintuinfluenssasta Ruokaviraston verkkosivuilla.

Lisätiedot:

Ylijohtaja Marko Pukkinen, p. 0295 018 582

etunimi.sukunimi@avi.fi

Yksikön päällikkö Matti Nyberg, p. 0295 018 572

etunimi.sukunimi@avi.fi