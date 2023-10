Kutsu (korjattu): Rahapelimarkkinoiden vapautuminen - miten käy mainonnalle -tilaisuus, torstaina 26.10.2023, klo 9.00-9.45

Huumekuolemien ehkäisyssä tulee muistaa laaja keinovalikoima 15.9.2023 13:58:53 EEST | Tiedote

Keskustelu valvottujen käyttötilojen kokeilemisesta huumeita käyttäville on jälleen ajankohtainen, kun eduskunta käsitteli keskiviikkona 13.9. asiasta tehtyä kansalaisaloitetta. Huumehaittojen ehkäisy on käyttötilaa suurempi kysymys ja siksi on varmistettava, että saatavilla on riittävästi matalan kynnyksen palveluja sekä nuorille suunnattua huumeiden käyttöä ehkäisevää toimintaa.