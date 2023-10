Jaakko Korpela on Vuoden omakotiasukas ja varsinaissuomalainen puuhamies

Suomen Omakotiliitto on valinnut vuoden omakotiasukkaaksi Jaakko Korpelan Salosta. Korpela on ollut aktiivinen omakotitoimija yli 30 vuoden ajan ja toiminut innostavasti omakotiyhdistyksissä ja Omakotiliiton luottamustehtävissä.

Jaakko Korpelan suurin motiivi vuosikymmenten aktiiviseen toimintaan on hyvän tekeminen.

”Parasta on, kun voin auttaa ja neuvoa muita”, Korpela sanoo. Hän liittyi Salon omakotiyhdistykseen naapurinsa houkuttelemana 31 vuotta sitten.

Sittemmin Korpela on ollut mukana perustamassa kahdeksaa omakotiyhdistystä, joista suurin osa on Varsinais-Suomessa. Hän on myös Varsinais-Suomen ja Kymi-Karjalan omakotiyhdistysten puheenjohtaja sekä Perniön-Särkisalon omakotiyhdistyksen hallituksessa.

”Koko ajan on tullut jotain mukavaa ja uutta vastaan, johon on tarttunut. Aina on nähnyt iloisia ihmisiä, mistä on tullut hyvä olo.”

Erityisenä saavutuksena Jaakko Korpela nostaa esiin omakotitalkkaritoiminnan, joka on ollut tärkeä toiminnan kivijalka monessa omakotiyhdistyksessä. Omakotiyhdistysten jäsenet voivat tilata omakotitalkkarin kotiin auttamaan erilaisissa tehtävissä edullisesti. Se on monelle apu, joka mahdollistaa omassa kodissa asumisen mahdollisimman pitkään, jos on ikääntynyt tai muutoin huonokuntoinen ja tarvitsee apua kotona.

Myös monet matkat ja kulttuuritapahtumat teatteriretkineen ovat jääneet Korpelalle hyvin mieleen.

Hänellä on luottamustehtäviä myös Omakotiliiton tasolla, sillä hän toimii valtuuston puheenjohtajana. Aiemmin hän on ollut useamman kauden liittohallituksessa ja järjestötoimikunnassa.

Jaakko Korpelaa kiitettiin valintaperusteissa erittäin neuvovaksi ja auttavaksi henkilöksi, joka on ollut pitkään ja monipuolisesti toiminnassa mukana.

Vuoden omakotiasukkaaksi valitaan henkilö, joka toimii aktiivisesti ja innostavasti omakotiyhdistyksessä ja joka on osallistunut pitkäaikaisesti ja pyyteettömästi jäsenyhdistysten tapahtumien järjestämiseen ja kehittämiseen.

”Toimintamme ydintä ovat jäsenyhdistyksissä toimivat asiantuntevat ja aktiiviset vapaaehtoiset ympäri Suomen. He mahdollistavat omakotiyhdistysten toiminnan, ja Jaakko Korpela on heistä hieno esimerkki”, kiittää Omakotiliiton toiminnanjohtaja Marju Silander.

Vuoden omakotiasukas valittiin yhdeksännen kerran. Hänet palkitaan Omakotiliiton superviikonlopun seminaarissa, joka järjestetään 21.-22.10.2023 Jyväskylässä. Valinnan teki Omakotiliiton hallitus.