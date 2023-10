Siri Kolu ja Linda Bondestam Astrid Lindgren Memorial Award -palkintoehdokkaina!

Siri Kolu ja Linda Bondestam ovat ehdokkaina arvostetulle ruotsalaiselle Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA) -palkinnolle, joka myönnetään vuosittain kirjailijalle, kuvittajalle tai muulle lasten- ja nuortenkirjallisuuden asemaa ja lukemista edistävälle taholle. Tänä vuonna ehdokkaita on yhteensä 245 ja 68 eri maasta.

Tärkeimpänä kriteerinä palkinnon saamiselle on korkeatasoinen taiteellinen tuotanto, joka on toteutettu Astrid Lindgrenin hengessä.

Siri Kolu tunnetaan erityisesti huippusuositusta Me Rosvolat -sarjastaan, jonka vuonna 2010 ilmestynyt ensimmäinen osa voitti Finlandia Junior -palkinnon. Marraskuun lopussa ilmestyy sarjan yhdeksäs osa, Me Rosvolat ja nolo fani. Lisäksi hän on julkaissut tänä vuonna Tämä liukasteleva sydän -nuortenromaanin ja lapsille suunnatun Hereiset-kauhusarjan toisen osan Aamun kauhut.

Linda Bondestam on kuvittaja ja lastenkirjailija, joka on palkittu muun muassa Pohjoismaiden neuvoston lasten- ja nuortenkirjallisuuspalkinnolla. Hän on myös Ruotsin lastenkirjallisuusakatemian jäsen. Yhteistyönä Laura Ruohosen kanssa syntynyt Konkkaronkka-reikäkirja on Bondestamin ensimmäinen Otavan kustantamana ilmestynyt kirja.

ALMA-palkinto on arvoltaan 5 miljoonaa kruunua (n. 430 000 euroa).

Ruotsin hallitus perusti ALMA-palkinnon vuonna 2002 edistääkseen jokaisen lapsen oikeutta hyviin tarinoihin. Vuoden 2024 palkinto jaetaan 9. huhtikuuta 2024 Tukholmassa.

IBBY Finland, Lastenkirjainstituutti ja Suomen kirjastoseura nimeävät vuosittain Suomen Astrid Lindgren Memorial Award -ehdokkaat.

Lisätietoa ALMA-palkinnosta: alma.se/en

Haastattelupyynnöt anni.gullichsen@otava.fi