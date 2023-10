Vihreät esittää terapiatakuuta vaihtoehtobudjetissaan – pitääkö kokoomus kiinni viime kauden lupauksistaan?

Talousarvioaloitteessa todetaan, että terapiatakuu takaisi kaikille nopean pääsyn riittävän avun piiriin riippumatta siitä, mistä apua hakee. Jokaisella sote-alan ammattilaisella tulee olla työkaluja tukea asiakkaan mielenterveyttä.

– Terapiatakuun avulla potilas saisi hoitoa heti omalla terveysasemalla, vaikka hänellä ei olisi taloudellista mahdollisuutta hakeutua hoitoon yksityiselle palveluntarjoajalle. Terapiatakuu parantaisi hoidon saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta. Mielenterveyden häiriöiden hoidon kustannukset eriarvoistavat nykyään suomalaisia, toteaa Forsgrén.

– Terapiatakuu rakentaisi Suomeen tehokkaat perusterveydenhuollon mielenterveyspalvelut, ja täydentäisi nykyjärjestelmää tuomalla avun saataville nopeammin, helpommin ja asiakaslähtöisemmin, Forsgrén jatkaa.

Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta muistuttaa, että kokoomus teki viime kaudella oppositiosta käsin lukuisia esityksiä terapiatakuun toteuttamiseksi mm. toimenpide- ja talousarvioaloitteiden muodossa. Nykyisestä kokoomusjohtoisen hallituksen budjetista terapiatakuun rahoitus kuitenkin puuttuu, vaikka kauniita sanoja asiasta riittääkin.

– Toivoin todella, että kokoomus olisi edes tässä asiassa ollut sanansa mittainen. Vielä ei ole kuitenkaan myöhäistä ja Petteri Orpo voi vielä lunastaa kokoomuksen viime kauden lupaukset terapiatakuun osalta. Tähän kannustan koko hallitusta niiden kaikkien mielenterveyspalveluiden ulkopuolelle nyt jäävien suomalaisten puolesta, Virta toteaa.

– On tärkeää, että hallitus lupaa edistävänsä lasten ja nuorten terapiatakuuta - se on kiitoksen arvoinen asia. Samaan aikaan kannan huolta siitä ymmärtääkö hallitus, että lasten lapsuus tapahtuu aina aikuisten arjessa. Jos kotona on huono olla ja vanhemmilla haasteita mielenterveyden kanssa olisi äärimmäisen tärkeää kyetä auttamaan aikuisia, jotta heillä olisi parhaat mahdolliset edellytykset turvata lapsuutta lapsilleen. Me tiedämme, että joka 4. lapsi elää perheessä jossa on hoitoa vaativa mielenterveys- tai päihdeongelma ja tämän takia olisi äärettömän tärkeää, että terapiatakuun toteutumiseen Suomessa olisi vihdoin riittävän laaja poliittinen tahtotila. Viime kaudella sitä ei valitettavasti ollut ja aika loppui kesken muiden isojen uudistusten keskellä, Virta sanoo.

– Esitämme, että Suomessa otetaan käyttöön psykoterapiakoulutuksessa niin sanottu Ruotsin malli, jossa koulutus jakautuu kestoltaan lyhyempään perustasoon sekä ylempään tasoon. Perustason koulutuksella vastataan perusterveydenhuollon tarpeisiin ja siitä tulee tehdä opiskelijalle maksutonta, Forsgrén ja Virta esittävät.