SDP:n Hiltunen: Liikenneyhteyksien parantaminen on alueen elinvoimaisuuden kannalta erittäin tärkeää

-Lentokentäntien parantaminen on oleellinen asia Oulun saavutettavuuden kannalta. Lentoasema on yksi Suomen vilkkaimmista, mutta liikenneyhteydet sinne ovat jääneet jälkeen alueellisesta kehityksestä. Liikenneyhteyksien täytyy tukea elinkeinoelämän, matkailun ja työmatkaliikenteen tarpeita. Teiden hyvä kunto on huoltovarmuuden kannalta oleellinen asia, summaa Hiltunen.



Hankkeen tavoitteena on parantaa Lentokentäntien liikenteen sujuvuutta, tasoliittymien toimivuutta ja turvallisuutta sekä Oulun lentoaseman, Hailuodon ja työmatkaliikenteen toimintavarmuutta sekä matka-aikojen ennustettavuutta. Suunnitelma on laadittu yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä Oulun kaupungin ja Kempeleen kunnan kanssa.



- Tässä suunnitelmassa on kaikki valmiina. Koska suunnitelmat on laadittu alueiden yhteistyönä, niin näkisin nyt erittäin tärkeänä, että hallitus löytäisi tähän elinvoimahankkeeseen rahat ja suunnitelma etenisi toteutukseen. Tämä on koko Suomen näkökulmastakin erittäin tärkeä saavutettavuusasia, päättää Hiltunen.